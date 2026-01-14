桃園某國小周邊 驚傳陌生女攻擊學童「手勒脖」

桃園市某國小周邊驚傳暴力事件，一名女童突然在路旁遭陌生女子從後方用手肘勒住脖子，還整個人被高高拉起，雙腳懸空還試圖拖行，讓她只能不斷掙扎、高聲呼救，所幸附近保全人員與熱心民眾見狀，立刻上前制止，阻止進一步傷害。

女童在學校周遭陌生女子攻擊，嚇得她趕緊高聲呼救。圖／翻攝自餘信憲臉書

這起攻擊事件發生在12號下午4點多，正值放學時間，張姓女子疑似因感情糾紛，與伴侶發生爭執後情緒激動，竟攻擊路過女童，旁人趕緊介入制止，但女子無法冷靜下來，持續在附近社區與伴侶大聲爭吵、推擠拉扯。

警方獲報趕抵現場後，張姓女子仍情緒激動、不願配合，員警隨即對她實施保護管束，並通知救護人員到場，將她強制送醫。目前被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，校方也緊急發函通知家長，提高警覺，並加強通學時段的巡邏人力。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

桃園／王華琳 責任編輯／網路中心

