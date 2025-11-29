桃園某高中學生墜樓！網傳「被人推下樓」警曝真相

社會中心／周孟漢報導



桃園市發生校園墜樓事件！當地某知名高中在28日發生一起學生墜樓意外，事件發生後，校方火速通報救護人員到場，送往聖保祿醫院搶救，事後社群上則傳出這位學生是「被同學推下樓」，警方隨即查看監視器，曝光背後真相，校方也火速發表聲明。





桃園知名高中驚傳學生「被同儕從4樓推下」校方急發聲明！警曝真相全說了

桃園某知名高中發生學生墜樓事件。





桃園市桃園區一所知名高中，在28日下午3點33分發生學生校內墜樓意外，社群上瘋傳這名墜樓的學生，是「被同學從4樓推下墜樓」，由於事發地點是在學校，加上手法相當殘忍，因此格外引發外界關注。

對此，桃園市議員黃瓊慧表示，警方確認監視器畫面並未出現學生遭推落的情況，呼籲民眾勿以訛傳訛。除此之外，校方也做出聲明，呼籲外界避免臆測與轉傳不實訊息，「請家長和師生尊重學生的隱私，切勿在校內外或社群媒體上臆測、討論或散播未經證實的消息,以避免對學生造成二次傷害」。

校方進一步表示，該名墜樓學生已在第一時間，由救護車送往聖保祿醫院進行緊急救治與治療，同時已依規定完成校園安全通報程序，並向主管教育行政機關報告。為穩定全體學生情緒，校方輔導室也針對目睹事件的師生及該生班級進行「安心輔導」，持續提供個別及團體支持，協助學生和教職員工面對及調適情緒，請全體家長及學生放心，並承諾會持續關心受傷學生的醫療狀況，提供家庭必要的協助，致力維護校園平靜與安全、持續關注學生身心健康。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

