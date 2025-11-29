桃園某高中學生墜樓！驚傳「同學推擠所致」 監視器畫面曝真相

桃園一所高中昨發生墜樓案。（圖／報系資料照）

桃園市桃園區一所高中28日下午發生一起學生墜樓事件。事發當時約為下午3時許，校方第一時間通報並將學生緊急送往聖保祿醫院救治，目前相關情況仍在處理中。

針對網路社群上有聲音指出該事件「疑似因同儕推擠所致」，引發社會關注，桃園市議員黃瓊慧表示，她已就此事聯繫桃園警分局了解情況。警方初步調閱監視畫面後表示，尚未發現有學生遭人推落的畫面，實際案情仍待進一步釐清。

校方隨後也在晚間發布聲明回應，證實校園在28日下午3時33分左右發生學生墜落事故，已即刻啟動校內緊急應變流程，包括通報衛生、教育主管單位與家長，並安排學生送醫急救。同時，校園輔導團隊也已介入，針對當時目睹或受影響的班級與師生進行心理輔導與情緒安撫，將持續提供相關支持與協助。

對於外界傳言，校方明確駁斥所謂「被同學推下樓」的說法，強調目前並無證據顯示他人涉及，並呼籲外界停止散播未經查證的訊息，以免對當事學生造成更多傷害。校方也提醒各界尊重學生隱私，避免臆測與渲染，將以審慎態度持續處理後續發展。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

