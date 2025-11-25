桃園查封蘇丹紅化妝品逾8千瓶 歐萊德、沛諾美全下架

食藥署日前公布有12家業者、18項產品檢出蘇丹紅，桃園市衛生局立即前往稽查並掌握使用該批原料的公司，相關產品以全數封存，其餘則預防性下架。圖為歐萊德化妝品牌發表美妝。（本報資料照片）

衛福部食藥署日前查驗有12家業者、18項產品檢出蘇丹紅，桃園市衛生局為掌握原料流向，已於19日會同食藥署前往亦鴻企業有限公司稽查，當場查扣並封存其自新加坡輸入的5批疑似問題紅色複方原料。桃園市衛生局表示，歐萊德國際股份有限公司及沛諾美學生技國際有限公司皆有使用該批原料，後續皆已全數封存及安排退回。

台灣首度檢出化妝品內有蘇丹紅，食藥署日前獲報，亦鴻企業有限公司從新加坡輸入問題原料，供貨給下游歐萊德、綠藤生技等14家業者，問題商品遍及7個縣市。因亦鴻企業有限公司位於桃園市轄內，桃園市衛生局19日會同食藥署稽查亦鴻企業有限公司的倉儲。

衛生局表示，當天稽查後，當場查扣並封存其自新加坡輸入的5批疑似問題紅色複方原料，並命業者不得再供應、移動或使用。同時抽驗原料由食藥署當場帶回檢驗，結果批號「2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10」檢出禁用色素蘇丹4號。

衛生局說明，後續已立即清查桃園市使用該批號原料的業者，分別為歐萊德國際股份有限公司及沛諾美學生技國際有限公司。同時也已派員查核，確認相關產品均未上市流通，並於現場完成封存，責令業者妥善保管產品，不得移動或拆封。

衛生局指出，歐萊德涉疑原料的「歐萊德男用養髮液」成品4055瓶及相關半成品、女用養髮液半成品已全數封存；其中外銷批號產品3306瓶由業者於海外倉儲自主扣留並安排退回，未流入市面，其餘產品亦已預防性下架，市面無流通。另沛諾美學生技則現場封存「MIAU PDRN極度修護噴霧」977瓶，並已請新北市衛生局同步查核其製造廠。

