桃園校園環境更健康 學童營養補給不間斷

桃園市政府持續打造安全、健康且友善的校園環境，從日常設備到營養補充全面升級。圖：桃園市政府教育局提供

桃園市政府持續打造安全、健康且友善的校園環境，從日常設備到營養補充全面升級。市府將於明（115）年推動兩大健康政策，生生喝鮮乳—桃園鈣健康計畫以及全面汰換國中小8年以上老舊課桌椅政策，以更完善的學習條件與均衡營養，守護每一位孩子的健康成長。

桃園市政府打造安全友善校園環境，推動全面汰換國中小8年以上老舊課桌椅政策。圖：桃園市政府教育局提供

在營養補給方面，張善政市長宣布自115年2月23日起，全面啟動生生喝鮮乳—桃園鈣健康計畫，守護全市約21.6萬名2至12歲幼童與學童的健康成長。市府每年預計投入近2.8億元，全年52週、寒暑假不中斷，凡設籍於桃園市符合年齡條件的幼童與學童，每人每週可領取1瓶免費鮮乳或豆漿。計畫採用靠卡兌領方式，學童持數位學生證或兒童鮮乳卡，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯福利中心、美廉社、家樂福超市及楓康超市等合作通路領取，流程迅速便利。幼兒園及托嬰中心由教育局製卡後，透過各園所及中心申辦發放；設籍但尚未入學的幼兒也可於115年1月2日起線上或臨櫃(各區公所或桃園市立圖書館各主要分館)申辦，並採郵寄或臨櫃發放，協助家長更輕鬆完成卡片領取。

桃園市長張善政宣布自115年2月23日起，全面啟動生生喝鮮乳—桃園鈣健康計畫。圖：桃園市政府教育局提供

在校園設備提升方面，教育局多年持續編列預算進行課桌椅汰換，自112編列800萬元、113年增為1,400萬元，114年更提高至2,000萬元，逐步改善教室課桌椅使用品質。經盤點後全市國中小共有10萬4,792套課桌椅已達更新年限，市府因此主動提前規劃汰換方案，預計於未來2年投入1.5億元，全面導入符合教育部標準的新型課桌椅。新設備共有15種型號，能依不同身高提供最適坐姿支撐，有助維護學生視力與骨骼發展，也提升教室整體安全與舒適度。本計畫將於115年8月前完成第一批超過5萬套的更新，並於116年8月底前全面完成，讓學習環境更符合新世代需求。

教育局表示，鮮乳補給提供穩定且規律的營養來源，協助孩子在關鍵成長階段獲得均衡補充；課桌椅全面汰換則讓教室更加安全舒適，支持學生專注學習、健康成長。未來，市府也將持續從校園設備改善、學童營養支持等多面向深化健康校園建設，全面提升學生學習品質，為全市每一位孩子打造更安心、更優質的成長環境。(廣告)

