桃園校園試辦垃圾隨袋徵收 12／19補發專用袋 大型活動可免用
桃園市政府5日在內壢高中及桃園高中舉行「校園隨袋徵收政策說明會」，由副市長蘇俊賓分別於上、下午參與聽取並回應學校行政人員與老師的第一線意見。蘇俊賓強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，若能在校園端建立「減量」的生活行為，學生將自然把概念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。
蘇俊賓指出，桃園目前採「隨水徵收」方式收取垃圾處理費，無法反映垃圾量多寡，導致垃圾減量誘因不足。建立「丟多少、付多少」的隨袋徵收制度，有助促使各界更重視源頭減量，同時讓費用更符合公平原則。校園端推行隨袋徵收除了可直接降低垃圾量外，也能成為環境教育的重要實踐場域。
說明會中，環保局長顏己喨也在現場逐項回應校方普遍關注的議題，包括在專用袋供應方面，市府已於12月向所有學校配發第一批專用垃圾袋，並將於12 月19 日起再補發一批，確保整個試行期供應充足。學校一般垃圾須使用專用袋，資源回收物、廚餘與落葉則依現行分類方式處理，無需使用專用袋；若校內舉辦大型活動，事先通知清潔隊並完成分類，活動所產生的一般垃圾可免用專用袋，以減輕學校行政壓力。經費部分，市府已取消原本隨水徵收的清潔費，學校可將節省下的水費挪作購袋支出；若仍有不足，環保局與教育局將提供補助，不會造成學生與家長額外負擔。
針對外來垃圾問題，環保局會成立專責巡查小組和校方共同合作，每週定期巡視校園周界環境，並設置通報專線。未來將建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，如查獲違規行為將依法裁處，以避免外部民眾影響校園垃圾量。
顏己喨表示，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，並已與各校成立群組、設置諮詢專線（0800-000-982）與網頁以及執行指引，讓學校在試辦階段能隨時得到協助。教育局局長劉仲成也表示，垃圾費隨袋徵收是正確的政策，希望各位學校的老師可以全力配合，如果有任何執行面的問題，教育局都會願意共同協助來解決。
說明會亦邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享政策實務經驗。新北市老師陳韻如表示，推行初期的確會因為習慣的改變造成一些困擾，但只要經過磨合做好垃圾分類，垃圾量是可以有效下降的。桃園國小和南勢國小則分享如何集中蒐集和做好垃圾分類就能良好配合政策推行。環保局表示，桃園多數中大型學校若能仿效規模化執行，不僅能大幅降低垃圾量，也能讓學生更深刻理解垃圾減量的重要性。
環保局強調，永續城市的核心不只是政策制度的改變，更在於生活習慣的累積。透過校園隨袋徵收的推動，市府希望讓學生從日常行為出發，理解每一份垃圾的重量與成本，並進一步建立尊重資源、珍惜環境的價值觀。未來市府將持續深化校園端的資源循環教育，打造更潔淨、具永續意識的桃園。
更多中時新聞網報導
日職》古林滑球現學現賣 跑步感受日式細膩
長照扣除額增至18萬 今拚三讀
TPBL》3兄弟當街互毆 高國豪被停賽
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
豬農今起拒收事業廚餘 政策緩衝1年無配套損失更大
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，1年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收1年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 分鐘前 ・ 3
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒水溝死亡
中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話