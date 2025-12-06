桃園校園隨袋徵收壓力測試，市府辦理校園說明會回應疑慮，蘇俊賓副市長：從校園扎根垃圾減量，打造更永續的生活教育。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府五日於內壢高中及桃園高中舉行「校園隨袋徵收政策說明會」，由蘇俊賓副市長分別於上、下午參與聽取並回應學校行政人員與老師的第一線意見。蘇俊賓強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，若能在校園端建立「減量」的生活行為，學生將自然把概念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

蘇俊賓指出，桃園目前採「隨水徵收」方式收取垃圾處理費，無法反映垃圾量多寡，導致垃圾減量誘因不足。建立「丟多少、付多少」的隨袋徵收制度，有助促使各界更重視源頭減量，同時讓費用更符合公平原則。校園端推行隨袋徵收除了可直接降低垃圾量外，也能成為環境教育的重要實踐場域。

說明會中，環保局長顏己喨也在現場逐項回應校方普遍關注的議題，包括在專用袋供應方面，市府已於十二月向所有學校配發第一批專用垃圾袋，並將於十二月十九日起再補發一批，確保整個試行期供應充足。學校一般垃圾須使用專用袋，資源回收物、廚餘與落葉則依現行分類方式處理，無需使用專用袋；若校內舉辦大型活動，事先通知清潔隊並完成分類，活動所產生的一般垃圾可免用專用袋，以減輕學校行政壓力。經費部分，市府已取消原本隨水徵收的清潔費，學校可將節省下的水費挪作購袋支出；若仍有不足，環保局與教育局將提供補助，不會造成學生與家長額外負擔。

針對外來垃圾問題，環保局會成立專責巡查小組和校方共同合作，每週定期巡視校園周界環境，並設置通報專線。未來將建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，如查獲違規行為將依法裁處，以避免外部民眾影響校園垃圾量。

顏己喨局長表示，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，並已與各校成立群組、設置諮詢專線(0八00-000-九八二)與網頁以及執行指引，讓學校在試辦階段能隨時得到協助。劉仲成局長也表示，垃圾費隨袋徵收是正確的政策，希望各位學校的老師可以全力配合，如果有任何執行面的問題，教育局都會願意共同協助來解決。