桃園校長會議邀專家演講 打造優秀教育環境

桃園市長張善政前往中壢區，出席「桃園市114學年度第2學期校長會議」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（27）日上午前往中壢區，出席「桃園市114學年度第2學期校長會議」，並表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。張市長表示，市府將持續攜手所有教育夥伴打造優秀的桃園教育環境，為學子開創多元且前瞻的學習視野，培養具競爭力的下一代。

桃園市長張善政表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。圖：市府提供

張善政指出，桃園自112年起率先六都推動國中小免費營養午餐政策，因應物價上漲及中央停止補助「3章1Q」認證，市府致力為學童食安把關並確保用餐品質，全額挹注經費並延續有機食材補助。現行每餐經費約65至70元，全數由市府支應；此外，他每學期亦定期入校與學生共進午餐，實地視察供餐品質，確保午餐健康營養。

孫維新教授演講。圖：市府提供

張善政提到，針對教育部推動兼任行政人員行政獎金政策，市府再行加碼，每人每月加發1000元，讓全市約4500多名兼任行政教師受惠，以實際行動肯定第一線教育人員付出。

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

張善政強調，市府積極透過外部資源，充實學生視野；科技與程式教育對培養邏輯思考極為重要，期盼各校在適當時機持續重視相關學習。同時市府也持續推動多元暑期營隊，今（115）年可望突破5萬人次，期盼透過頂尖師資引導學生探索不同領域。

張善政也進一步闡述桃園教育核心願景，首重拓展國際視野，透過姊妹市及校際交流讓學生與世界接軌，並同步深化對國際科技趨勢與人工智慧的理解，培養與時俱進的競爭力；此外，市府亦致力協助學生及早探索志向，整合升學、就業博覽會與產業交流資源，引導學子發掘自我潛能，找到最適切的發展方向。

張善政聽完孫維新教授的演講後表示，孫維新用心收集從國際太空站到SpaceX火箭回收的珍貴畫面，內容相當精彩難得。勉勵在場所有教育夥伴，透過孫維新的「太空年」科普規劃，將下一代培養成最有前瞻、最有視野的青年。

教育局表示，此次會議以「科技領導、創新人才、知食愛農、健康食尚」為題，邀請孫維新、蔡宗翰等專家演講及進行深度對話。自114年度起，市府將加碼補助獲教學卓越金、銀質獎學校60萬及30萬元；同時持續落實代理教師全聘期、課桌椅汰換及「生生喝鮮乳」等政策，全方位優化校園軟硬體資源與特色教育環境。

