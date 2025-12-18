桃園棒球天使計畫訓練營登場 12強球星現身勉勵小選手

桃園市不動產開發商業公會捐贈新明國中棒球隊訓練經費240萬元。圖：李春台攝

記者／曾增勳、李春台

桃園棒球天使計畫2025三級棒球訓練營盛大開訓，世界12強棒球錦標賽中華隊總教練曾豪駒及職棒球星多人出席，桃園市21所棒球發展學校上百小球員參加，聯新國際醫院長期贊助平鎮高中運科及運醫200萬元、桃園市不動產開發商業公會捐贈新明國中棒球隊訓練經費240萬元、桃園市棒委會主委楊家俍贊助棒球訓練器材150萬元，為桃園三級棒球發展再添柴火。

聯新國際醫院長期贊助平鎮高中運科及運醫200萬元。圖：李春台攝

這項桃園棒球天使基金三級棒球訓練營開訓，由桃園市副市長蘇俊賓主持，他以自己小學打過棒球經驗，感謝民間資源推動棒球，是桃園棒球發展的關鍵，與會包括2024世界12強奪冠的職棒球星林立、黃子鵬、朱育賢、戴培峰，旅日職棒球星古林睿煬及樂天總教練曾豪駒等人，與現場桃園小球員互動熱鬧。市府體育局長許彥輝說，市府希望藉由棒球天使基金推動鼓勵基層棒球發展，讓在職棒場上12強有成就的桃園籍球星，利用棒球活動實作經驗傳承到基層三級棒球，透過棒球指導激發小朋友對棒球的目標。

桃園市棒委會主委楊家俍（右） 贊助棒球訓練器材150萬元。圖：李春台攝

聯新國際醫院長期在運科及運醫實務醫療，降低棒球員受傷及恢復，運動醫學科中心主任林頌凱代表贊助200萬元幫助桃園棒球選手運動科學醫療，林頌凱表示，該院10幾年來一直運用運科及運動醫療參與桃園樂天、平鎮高中捍衛棒球霸業，從運科到運醫照顧球員變更健康、有效率，為桃園拿更好成績，三級棒球小朋友訓練加油，在桃園運用科學醫療做好訓練、顧好身體，成為未來台灣之光。

桃園棒球天使計畫三級棒球訓練營開訓。圖：曾增勳攝

桃園市不動產建築開發商業公會理事長周鑫世為中壢新明國中畢業傑出校友，他事業有成經常回饋家鄉，在「桃園棒球教父」棒球總顧問張滄彬牽線下，公會繼今年上半年捐贈棒球車輛之後，這次他代表該公會再捐贈新明國中棒球隊訓練經費240萬元，周鑫世表示，他很敬佩張滄彬一生奉獻棒球出錢出，球隊資源有限，為鼓勵桃園棒球發展，球員訓練穩定，他在理監事同意下，贊助經費讓球隊三年訓練無後顧之憂，繼續為桃園棒球增光。

楊家俍與張滄彬贊助棒球訓練器材150萬元，楊家佷喜歡棒球及長期支持桃園基層棒球，他多次帶隊出國比賽得獲好成績，打趣自己是「桃園棒球的吉祥物」，楊表示，桃園基層棒球發展，他感謝「桃園棒球教父」張滄彬奉獻帶領下，為桃園及台灣棒球打下基礎，感謝許多公會團體和企業支持基層棒球發展，讓桃園棒球選手發光發熱。張滄彬長期出錢出力奉獻桃園棒球，打造桃園棒球王國，他感謝市府團隊、不動產公會及企業、民代支持下，讓桃園三級棒球實力發展更好。

