桃園棕線捷運遭「空轉」質疑 捷工局：先期工程為市民安全提前啟動

桃園捷運棕線串聯北北桃1小時生活圈。（資料照片）





針對近日部分社群網站質疑桃園捷運棕線工程「三度流標」、「造成城市空轉、施政沒有效率」等說詞，桃園市政府捷運工程局6日澄清，相關說法與實際工程推動情形並不相符，屬於不實指控。捷工局強調，棕線捷運各項作業皆依核定程序推進，先期工程的啟動是基於市民安全與整體工期效益的考量。

捷工局指出，棕線捷運綜合規劃報告已於民國113年3月1日獲中央核定，隨即啟動專案管理暨監造招標，並於同年5月15日完成決標；經費部分則於113年11月8日提送交通部，並於114年7月17日轉送工程會審議，目前仍待核定。在經費審議尚未通過前，依法主體工程無法招標動工，並非外界所稱的工程停擺。

捷工局強調，為降低未來施工期間對市民生活的衝擊，並爭取最大工期效益，已先行啟動騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等先期工程。其中，騎樓整平主要是因應未來捷運施工後，部分路段將無法設置人行空間，提前改善可避免民眾行走於車道，屬於必要且以民為本的作為。

此外，棕線維修軌工程已開始施作，並已完成與迴龍站的轉乘規劃，顯示工程並無「空轉」情形。捷工局強調，相關先期工程即使併入主體工程施工，也不影響整體進度，但市府選擇主動提前執行，讓未來管線遷移與施工能更順利。

捷工局表示，棕線為桃園「三心六線」捷運路網的重要一環，串聯桃園、新北及台北，待經費核定後即可立即招標，並將依計畫於開工後8年內完工通車。

