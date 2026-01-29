桃園楊梅區公所「春節送暖歲末關懷活動」 發送低收入戶5000元

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區公所結合善心單位與民眾的善心力量，將捐助所得的400餘萬元，發送給楊梅區內854戶低收入戶弱勢家庭，每戶可領得現金與禮券共5000元，盼能助弱勢家庭能安心迎接農曆春節。

「春節送暖歲末關懷活動」上午由楊梅區長施永恭主持，他說，感謝各個捐助單位與善心民眾的愛心與奉獻，為社會盡一份心力，讓弱勢家庭能感受到社會的溫暖與關懷；公所配合中央政府與市府的各項福利政策，落實對弱勢族群的照顧，例如中央政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，採「你存500元、政府也存500元」的方式，協助經濟弱勢兒童與少年累積教育或就業創業所需資產，民眾若想支持，可電洽楊梅區公所社會課共同參與。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

