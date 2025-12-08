桃園楊梅國小把「植物」變桌遊！亮相台灣閱讀節展現生態教育成果

楊梅國小以「植物桌遊趣」為亮點，設計三大互動關卡。圖：教育局提供

桃園市楊梅區楊梅國小在推動校本生態教育上成果斐然，由老師黃麗君帶領的教師專業社群，以校園豐富的自然環境為核心，長期投入課程研究、教具開發與跨領域創新教學，連續三年榮獲桃園市教師專業社群初階組「特優」殊榮。今年團隊以校園常見的楊梅樹、台灣欒樹、落羽松等植物為素材，結合桌遊理念，打造「植物桌遊趣」主題教材與教具，讓學生透過互動遊戲理解植物特色，深化生態素養。

此屆閱讀節於台北市中正紀念堂舉行。圖：教育局提供

今(114)年楊梅國小受主辦單位國家圖書館之邀，於近日參與盛大的「2025台灣閱讀節」。此屆閱讀節於台北市中正紀念堂舉行，包含各級圖書館、博物館、出版社與閱讀團體等逾130個單位共同參與。內容涵蓋新課綱精神、STREAM領域（科學、科技、閱讀、工程、藝術、數學）、語言學習、國際文化、繪本故事與早期素養等多元主題，打造一場啟發性十足、適合全年齡的閱讀嘉年華。

廣告 廣告

在這充滿活力與創意的閱讀節中，楊梅國小以「植物桌遊趣」為亮點，設計三大互動關卡「記憶大考驗」、「植物釣魚趣」及「植物拼拼樂」，將校園植物的特徵巧妙轉化為遊戲元素，使孩子能在動手操作中認識自然生態。「記憶大考驗」運用植物影像與特徵翻牌，考驗參與者記憶與觀察；「植物釣魚趣」以植物卡片改裝成「魚」，孩子們需使用小釣竿「釣」起正確植物，過程趣味十足；「植物拼拼樂」則透過大型圖卡拼組引導孩子理解植物的外觀與結構，並培養合作與空間概念。現場參與踴躍，親子互動熱烈，完成任務後的掌聲與歡笑聲此起彼落，充分展現學校教學設計的魅力。

活動期間，工作人員以親切的引導協助家長與孩子闖關，許多家庭在體驗後表示，透過桌遊學植物讓學習變得更輕鬆、更有趣，也讓孩子主動對自然生態產生興趣。校長賴淑芬表示，能在台灣閱讀節與其他教育單位並肩展示成果，是一項難能可貴的經驗。非常感謝國家圖書館提供這個交流的平台，讓我們能向全國民眾分享學校推動生態教育的努力，也能在眾多單位的展示中相互觀摩、彼此成長。賴淑芬也特別感謝黃麗君與教師團隊長期投入，沒有大家的專業與熱情，就不會有今日如此具特色的校本課程。

此次參展不僅是楊梅國小展示創新教學的舞台，更是讓孩子的學習成果被全國看見的機會。「植物桌遊趣」結合閱讀、自然、生態、遊戲與跨域統整，呼應新課綱與STREAM教育精神，讓學生在真實互動中深化素養。未來，學校將持續以校園生態為課程核心，深化跨領域課程設計，並持續研發更多具創意與教育性的教具與活動，讓孩子在閱讀、探索與遊戲中看見自然、關心世界。學校也期盼透過這次台灣閱讀節的經驗，與更多教育夥伴建立連結，讓教育現場充滿更多創新與可能。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山人注意！這些地方明停水8小時 記得提早儲水

海地共和國大使拜會張善政 盼開啟文化、青創合作新篇章