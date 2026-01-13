桃園楊梅國小推動食育 金牌廚師入校示範料理
為落實校園食育教育，提升營養午餐品質，桃園市楊梅區楊梅國小在財團法人臺灣優良農產品協會的協助，邀請金牌廚師陳宗佑師傅入校示範CAS合格豬肉料理，以「京醬肉絲」為主題，與學校營養午餐團隊進行專業交流，讓師生進一步認識食材安全、營養設計與料理技術的實務應用。
楊梅國小表示，陳宗佑師傅外稱宗佑師，擁有HACCP食品安全專業認證，曾獲衛福部優良廚師金帽獎、十大金獎中華海峽兩岸青年菁英名廚等多項殊榮。活動當天，陳宗佑師傅實地觀察學校營養午餐食材的運輸、驗收與清洗的流程，肯定校方在食材安全管理上的嚴謹作為。隨後與校內營養午餐團隊進行交流，分享豬肉分切、處理與烹調的實務技巧，並針對校園午餐調料肉品的特性提供專業的建議。
在料理示範過程中，陳宗佑師傅特別說明，傳統京醬肉絲常於醃製時加入酒類調味，但考量用餐對象為國小及幼兒園的學童，本次示範全程改用符合校園午餐規範的調味料取代，在兼顧食品安全與法規的前提下，仍完整呈現料理風味，充分展現專業廚師對於食材處理方面的彈性與細膩。陳宗佑師傅也提供小技巧，先將京醬肉絲的醬料充分稀釋後，再與肉絲一同「打水」攪拌，使醬汁能均勻的滲入肉層，不僅讓肉絲更加滑嫩入味，也有效縮短醃製等待時間。
楊梅國小表示，陳宗佑師傅也入班宣傳，向學生說明選購CAS合格肉品的重要性，並實際觀察學生用餐情形。由於料理風味佳，京醬肉絲深受學生喜愛，餐盤迅速清空。陳宗佑師傅提醒學生，學校的營養午餐不僅是營養師專業設計，食材也都經過檢驗合格，是每日三餐中最均衡的一餐，期盼學生珍惜資源、減少廚餘。陳宗佑師傅並與學生交流，分享他過去20多年來，因為對料理的熱愛與長期堅持，從學徒一路成長為金牌廚師的歷程。
楊梅國小校長賴淑芬表示，金牌廚師入校交流，不僅提升學校營養午餐團隊的專業能量，也讓學生透過實際體驗，深化對食材安全與健康飲食的認識。
