桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店

桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。

交通資訊

自行開車：

由於店鋪位在老莊路的小巷內，建議跟著 Google Map 導航即可到達，進到 699 巷後，道路逐漸變窄且有坡度，往上後會看到左邊一間木屋與不少綠植，就是目的地。

停車空間小，建議停老莊路白線內再往上步行。建議提早抵達，避免熱門時段車位較滿

大眾運輸：

搭乘火車至 楊梅車站 → 轉乘公車L608永寧上田線至「老莊路739巷」站，步行約6分鐘即可抵達。

但公車班次不多，建議可以直接搭乘計程車會比較快。

走進普勒小姐的第一眼，就是「溫暖」，

整間店是以木造、半開放式棚架構成，屋內能看見堆放整齊的柴火、正在升溫的窯爐，以及店主忙碌擺放麵包的身影。

走進這片綠意環繞的樸實木屋，不僅能買到熱騰騰剛出爐的柴燒麵包，更有機會體驗那份遠離塵囂、被自然療癒的慢步調。

菜單/MENU

從原味起司吐司的簡單純粹，到蘋果肉桂卷的甜蜜溫暖，普勒小姐用最傳統的工藝，揉出了好吃的現代麵包，部份還會針對季節推出不同的口味喔~

冬季週五限定會有比較多款，感覺就好好吃，要一次搜集到想吃的口味真的要提前預訂，像我二次都因為臨時到附近，來不及訂購，只能就現場剩的口味購買了。

前往時已經見到許多小點心陳列在櫃檯前方，如果有興趣想購買司康、比司吉或是布朗尼都可以選購，這些也都可以提前預訂。

也有販售一些簡單的小麵包，像是菠蘿和鹽可頌也都可以買得到，限量供應售完就沒了。

蘋果肉桂卷

適合下午茶，甜度適中、香氣立體的蘋果肉桂卷，是屬於乾式麵包體，肉桂香不會太重，就算平常不太吃肉桂的人也能接受，裡頭的蘋果醬帶著微微果酸，讓整體不會過甜。

往內走就是柴窯，有二邊同時運作著，下午也有開放下午茶讓客人可以在這裡直接享用，

只是這裡的小黑蚊子有點多，記得要防蚊喔~

普勒小姐的環境是其魅力的一大來源，是一座位於山林間的半開放式工坊，充滿了樸實、自然與手工的溫度。

溫暖的火氣與木柴燃燒的氣味，剛出爐的麵包是環境中最迷人的香氣的來源，充滿著麵包香。

溫暖的火氣與木柴燃燒的氣味,剛出爐的麵包是環境中最迷人的香氣的來源,充滿著麵包香。

剛出爐的吐司整齊地排放在不鏽鋼架上散熱，金黃色的外皮帶著柴燒的烙印，畫面極為療癒。

剛出爐的吐司整齊排列在架上，金黃色光澤搭配柴燒香氣，讓人每種都想買呀…

沒預訂現場排號碼第一位，能挑的選擇已經不多，會以訂單為優先，如果要現場等候只能看有沒有多的，我們還算幸運，有這些口味可以挑選，等我買完已經所剩無幾了。

我們等候約半小時終於麵包出爐了，趕緊選購了三款窯烤吐司，分送給親友們，提在手中真的是沈甸甸的實在感。

原味起司吐司200元、芝麻紅豆190元、羅勒起司210元

一次選購了三種不同口味的吐司，吐司是最簡單，也最能考驗烘焙師基本功的品項，通常吐司做的好吃，其他麵包就不會太差啦~

剛烤好的吐司還不能封口，所以會另外附上麵包袋，先以紙袋裝盛，回家後再自行放入麵包袋中保存，

吐司的金黃表層帶著微焦色澤，立體飽滿，光聞就香氣迷人…

剛烤好拿到手還有點燙手，在消毒手部後忍不住直接剝開來~

真的是拜託大家要吃吃看剛烤好的口感，外皮酥脆中間柔軟!

第一口是 輕柔綿密，不是那種人工柔軟，而是自然發酵後帶來的彈性與溼潤，起司香是淡雅的，不會過度鹹膩，融在麵包裡像是提升香氣的角色，吐司邊因窯烤而形成一層薄脆的焦糖化外殼，但內裡卻依然保持著天然酵母帶來的濕潤與Q彈，很好吃。

我們在車上回程就吃掉半條吐司了，越嚼越香，是會讓人一口接一口的那種經典。

如果你喜歡質樸、天然、不浮誇的美味，那應該會喜歡普勒小姐柴燒窯烤麵包，無論是外皮焦香酥脆、裡面 Q 彈濕潤的原味起司吐司，或是帶有義式清新感的羅勒起司，加上獨特的山間木屋環境，使得普勒小姐成為桃園楊梅值得造訪的麵包坊之一囉。

普勒小姐柴燒窯烤麵包

地址： 326桃園市楊梅區老莊路699巷1號

電話號碼：0937 318 046

營業時間：週三、五、六14:00–17:00

FB / IG

預訂方式：電話或臉書私訊

文章來源：VIVIYU小世界