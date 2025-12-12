桃園楊梅潮玩店推薦 結合盲盒與療癒系空間的小店

桃園盲盒公仔店，抽出驚喜，收藏樂趣不停（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

疫情中誕生的桃園楊梅潮玩店 打造療癒系實體空間

2021 年，在疫情仍未趨緩、全球氛圍緊繃的時刻，一對來自海外的夫妻移居台灣，在桃園楊梅開設了一間風格獨特的小店，優悠潮玩。創立初期，店名為「優悠雜貨」，與潮玩尚未有太多關聯，販售的多為生活精品與可愛雜貨。直到夫妻倆因熱愛收藏、對公仔與盲盒文化的興趣日益濃厚，才逐步開啟品牌轉型之路。如今，這間桃園楊梅潮玩店已成為許多玩具迷的祕密基地。這裡不只是販售玩具的地方，更是一個能讓人短暫逃離現實、重新感受童趣與快樂的溫暖角落。

取名「優悠」 盼成為在地人心中的桃園親子景點

創辦人表示，品牌名稱「優悠」取自「優閒」與「悠然」，象徵著在繁忙生活中，仍能保有一份輕鬆與自在的態度，希望顧客能在這個空間裡找回生活的輕鬆與樂趣。也正因為這樣的理念，優悠潮玩逐漸走入在地家庭與年輕族群的日常，成為週末假日人氣滿滿的桃園親子景點之一。尤其對收藏愛好者而言，這家楊梅潮玩店比起大型連鎖店更有著大型連鎖店少有的親切互動與溫度，讓每一次挑選、開盒的瞬間都更具意義。

從樂高到日系品牌 走向桃園泡泡瑪特專賣與動漫精品店定位



在品牌轉型的過程中，夫妻倆敏銳地觀察到潮玩市場結構的轉變，特別是玩家們對「正版保證」與「收藏價值」的要求愈發嚴謹。為了讓顧客能安心收藏，優悠潮玩開始積極從香港、日本等地引進授權商品，嚴選包括萬代（BANDAI）、GK 模型以及泡泡瑪特（POP MART）等知名品牌，而且店長每月也飛到世界各地的專賣店搜購當地獨有的限量商品,確保每一款作品都具備高品質與正規來源。



優悠潮玩目前亦朝向桃園泡泡瑪特專賣與桃園動漫精品結合的複合型商店發展，讓收藏者不僅能尋得心儀的角色模型，更能體驗豐富多元的潮玩文化。這樣的經營方向，成功吸引了眾多潮玩族群與收藏玩家的目光，成為桃園地區備受矚目的新興品牌。

用收藏連結人心 成為桃園人氣玩具店的新代表

如今的優悠潮玩，已不只是楊梅公仔代購或超合金玩具販售的商家，更像是一間溫暖的生活風格店。許多來訪的顧客回憶，「第一次只是好奇進來，後來卻變成每週都想報到的地方。」這樣的吸引力，來自於店內那份真誠的熱情與被玩具喚起的快樂氛圍。



透過收藏與交流，優悠潮玩逐步在眾多桃園玩具專賣店中打造出屬於自己的獨特定位，也為楊梅地區注入一股靜謐卻深刻的文化能量。



在這裡，每一個玩具都不只是商品，而是一段回憶、一份療癒、一種重新連結自我的方式。



想更認識這間「療癒系」潮玩小店？這裡回答你的好奇



Q1：這間店一開始真的是賣雜貨嗎？

是的，《優悠潮玩》原名「優悠雜貨」，在疫情期間成立，起初販售的商品類型與現在不同。隨著收藏興趣加深與市場趨勢轉變，逐步轉型為主打盲盒、公仔與超合金玩具的楊梅潮流玩具實體店。



Q2：為什麼品牌名稱叫做「優悠」？

店名取自「優閒」與「悠然」的組合，代表創辦人希望提供一種不匆忙、無壓力的選物體驗。這也與店內氛圍一致，希望大家都能放慢腳步，挑選讓自己開心的收藏品。



Q3：店家的轉型與商品選品有什麼特別之處？

創辦人觀察到解封後消費習慣改變，因此從樂高逐步轉向盲盒、公仔與泡泡瑪特等收藏品。商品來源多為香港與日本的正規通路，並配合桃園楊梅超合金及泡泡瑪特販售趨勢，維持收藏品質與安心感。



Q4：這間店適合收藏新手嗎？

非常適合。即使你是第一次接觸盲盒或模型，店主也會耐心介紹。尤其這間位於桃園楊梅的潮玩店，比起大型連鎖，更有溫度與個人化建議，是不少新手收藏者的起點。



《優悠潮玩》

地址：桃園市楊梅區新農街590號一樓

連絡電話：0963-772-210

官方FB：https://rink.cc/ijyd4

Google地圖：https://rink.cc/kg5oi

（最新資訊請以商家公告為準）