桃園楊梅社子溪出現大量死魚 環保局初判無偷排廢水情事

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市余姓市民11日發現楊梅區社子溪的仁愛橋前後河段，出現大量死魚，憂心有不肖工廠趁著連續天雨期間在上游偷排廢水，市府環保局表示，當天派員調查後，初判因社子溪的溶氧量偏低致魚群死亡，未發現偷排廢水情事。

余姓市民說，他行經楊梅區新梅三街附近時，發現社子溪內出現大量死魚，趕忙通報環保局，追查是否有不肖工廠偷排廢水，並清除死魚以免發出惡臭。

環保局接獲通報後，立即派員前往新梅三街，在跨社子溪的仁愛橋上目視，水色呈透明清澈卻發現大量死魚，後續取溪水檢測後，確認水質無明顯異常，但溶氧量偏低，初判是近期天氣因素所致而造成魚隻死亡。

環保局人員另於當天上午巡視鄰近河段，包括社子溪上游的水尾橋、昇平橋與下游的成功橋前後河段，都發現死魚，後續已通報水務局派員清理，以維護環境品質。

