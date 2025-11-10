桃園楓康超市出問題蛋！業者下架民眾一早退貨

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，部分流入楓康超市，有民眾一早就拿著雞蛋到門市退貨。(呂筱蟬攝)

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，部分流入楓康超市，桃園目前有內壢及青埔2家門市，今早也有民眾前來退貨。台灣楓康超市資深處長簡肇毅表示，針對問題蛋品都已下架，民眾若有相關疑慮，可持發票與商品到門市退貨，針對鮮健不會再進貨，而四日蛋還有其他供應商，沒有問題的蛋品其實不用擔心。

簡肇毅表示，全台楓康有52家門市，針對鮮健蛋四日蛋總共進貨600盒，下架414盒，針對巨卵蛋進貨126盒，下架87盒。目前消費者針對編號溯源碼雞蛋有問題，可憑發票與商品到門市進行退貨，至今電話詢問不多，早上僅2通，有來退貨民眾則有2位。而昨天晚上有退了6盒，整體共退了15盒。

前來退貨的民眾則說，昨天開始看到群組內有PO文問題蛋品，趕緊把冰箱內雞蛋拿出來看，發現剛好符合，今天超市一早開店打電話問可以退貨，可是已經吃了一些，只能有多少退多少。已經吃了1、2顆問題蛋，雖然會有一點擔心身體健康受到影響，也只能再觀察。

