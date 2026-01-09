桃園構築15分鐘共好城市：從鐵路地下化到「TOD+」願景 重塑以人為本的幸福生活樣貌
隨著全球都市規劃思維轉型，「15分鐘城市」概念在世界各地不斷發酵，而桃園市正迎來百年難得的轉型契機 。過去桃園受雙北居住需求外溢影響，長期被貼上「通勤城市」的標籤，市民每日往返雙北的通勤時間動輒長達2至3小時 。然而，隨著桃園市長張善政上任屆滿三周年，桃園正透過鐵路地下化與捷運路網布建，正式宣告邁向以人為本的「15分鐘共好城市」，要讓市民在居所步行或騎行15分鐘的範圍內，便能滿足就業、就學、醫療、購物與休閒等生活全方位需求 。
翻轉通勤城市標籤：鐵路地下化開啟「TOD+」新紀元
「15分鐘城市」的核心理念源自法國學者莫雷諾（Carlos Moreno），主張透過創造便利的生活圈來減輕長途耗能並支持環境永續 。對桃園而言，鐵路地下化旗艦計畫正是落實此願景的「起手式」 。這項計畫不單是交通型態的改善，更是通往全齡便利生活的捷徑。
在市長就職三周年之際，市府更進一步提出了「TOD+」（大眾運輸導向發展）的新概念。張善政市長強調，鐵路地下化完工後，將釋出長達16公里的騰空路廊，不僅疏通長期以來的交通瓶頸，更是「城市縫合」的契機。場站周邊不應僅是冷冰冰的交通節點或車行設施，更應轉化為生活核心、商業樞紐與公共服務中心。鐵道沿線承載了超過100萬市民的日常，未來將實現「站站有公設，站站都有家」，讓公共服務緊鄰大眾運輸，場站周邊提供住得起、住得好的住宅，打造一個更公平、更友善的公共生活圈服務網絡，讓鐵路廊帶從單純的交通線，蛻變為桃園市民生活的黃金軸線。
布局未來施政核心：第二市政園區落腳中路車站
為了提升市政服務效率並解決服務分散的痛點，市府選定與現有市府園區鄰近的「中路車站」作為「第二市政園區」的基地。現有市府園區已使用超過40年，空間與機能早已不敷使用。新園區的選址不僅考量到空間擴充，更結合了鐵路場站、道路系統與捷運系統的整體開發位能。未來，第二市政園區將整合市府與市議會這兩大公共設施，並透過大眾運輸服務串聯新舊兩個園區，確保行政服務的延伸與升級。
中路車站不僅是新的市政中心，更是「15分鐘生活圈」的示範核心。隨著行政資源的進駐，中路車站周邊將沿著鐵路軸線釋出新的商業軸帶，創造大量在地就業機會。在此願景下，市府也同步規劃了完整的住宅政策，包含可負擔住宅與社會住宅，並納入全齡照顧的公益設施配套。這項布局象徵著市政園區不再只是辦公場所，而是能帶動產業升級、提供居住支持並優化生活機能的城市引擎，讓曾經沿鐵道而生的舊工業區，轉型為充滿活力的住商混合空間。
都市微整形戰略：點線面融合打造完善生活圈
針對桃園新、舊城市條件不一的挑戰，都發局長江南志強調，都市規劃應如「微整形」般精準，而非像推土機式的一味推平 。市府提出五大旗艦計畫，包括「既有三大車站站區再造」、「既有車站周邊土地再生」、「新設車站新心計畫」、「綠園道人本軸帶計畫」及「路廊周邊土地轉型」，推動3座既有車站與4座新設車站的全面轉型 。
在車站周邊土地有商業服務外，強調每一個站點周邊都要融入住宅政策進行規劃，興辦社會住宅，導入可負擔住宅，提供全齡友善的照顧服務，提供如托育中心、日照或長照機構的服務量能，而可負擔住宅則讓年輕育兒家庭可以就近住在大眾運輸場站周邊，透過大眾運輸串聯上班、上學的生活。
透過這種點、線、面的融合，讓每個場站周邊都能展現各自的獨特性。以「場站生活圈」的定位，讓公共設施根據都會特性分散布建，讓桃園市民不必捨近求遠，便能獲得高品質的生活服務 。
跨世代的生活承諾：在桃園實現「好通勤、好生活」
桃園市府致力於打造15分鐘城市願景，並以此作為跨世代的生活議題來思考。市府設定三個五年為階段，逐步實現各個站點的公共、藝術與文化特色 。當鐵道與捷運交織成的「任督二脈」打通後，桃園將不再只是雙北的衛星城市，而是一座具備高度自給自足能力的強韌城市。
「好通勤、好工作、好就學、好生活」是張善政市長對桃園市民的誠摯承諾。隨著「15分鐘共好城市」的概念推動，並逐步落實「站站有公設」、「站站都有家」，桃園正以前所未有的決心重新定義城市生活。一個以人為本、環境永續且生活有餘裕的特色城市，正隨著軌道建設的推進而逐漸成形。
