桃園樂齡學習成果展熱鬧登場 持續打造城市樂齡生活空間





「桃園市114年度樂齡學習成果展」10日於建國國中活動中心登場，桃園市長張善政與會表示，桃園市各區樂齡學習中心長期致力於打造多元、有趣且友善的學習環境，讓長輩能持續學習新技能、拓展人際互動，享受充實而快樂的樂齡生活。感謝所有樂齡學習中心夥伴的用心投入與辛勞付出，讓桃園的樂齡學習持續精進、蓬勃發展。

張善政市長指出，今日一踏入活動會場，便深刻感受到長輩們滿滿的活力與熱情，精神奕奕的精彩演出令人十分感動。本次成果展匯集各樂齡學習中心的學習成果，無論是課程內容或舞臺表演皆展現豐碩成果，參與長輩們更迫不及待登臺展現所學，讓現場氣氛熱鬧非凡、充滿歡樂。



桃市長張善政出席「桃園市114年度樂齡學習成果展」與樂齡學員們合影。





教育局表示，在114年度樂齡學習中心訪視評比中，平鎮、新屋、大園、龍潭及龜山區等5所中心榮獲特優，中壢、觀音、八德、大溪、桃園、楊梅、蘆竹及復興區等8所中心獲評優等，其中桃園、復興及觀音區中心由甲等躍升優等，表現十分亮眼。活動中也頒發「樂齡楷模」，表揚對樂齡學習與社區發展具重要貢獻的志工、學員與推動者。

教育局指出，本次成果展邀集各區樂齡學習中心主任、講師、學員、志工及樂齡輔導團校長共襄盛舉，透過舞臺表演、動態展演與靜態成果展示，呈現長輩在藝術創作、生活學習及社區參與上的亮眼成果，充分展現終身學習帶來的活力、自信與生命力。市府長期重視高齡教育，教育局將持續推動貼近生活且符合長者需求的多元課程，陪伴長者健康老化、持續學習、活出精彩。

「桃園市114年度樂齡學習成果展」中樂齡學員們熱情演出。





