桃園機場二航廈貪瀆判刑未止血 三航廈再爆洩密 桃機監督機制形同虛設

桃園國際機場三航廈標案洩密風暴 公共工程公平性遭嚴重踐踏。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園國際機場公司工程弊案再添一樁。前工程處林姓處長前年才因二航廈擴建工程標案洩密收賄600萬元、遭判刑9年2月定讞，如今又被查出在辦理總預算逾62億元的第三航站區公共設施新建工程期間，再度將含單價的預算書外洩給特定廠商，桃園地檢署依法提起公訴。短短數年內同一名高階主管接連涉入重大工程弊案，重創國門形象，也暴露桃機公司治理與內控機制的嚴重失靈。

檢方調查指出，林姓工程處長於2019年間主導第三航廈公共設施工程招標，明知招標文件依法須嚴格保密，卻仍濫用職權，私下取得完整預算書，並在停車場交付給協助廠商備標的中間人。關鍵的單價資料外流後，廠商得以精準調整投標金額，在評選中順利取得「價格完整性及合理性」高分，最終以些微差距成為最有利標。

廣告 廣告

儘管檢方認為該案仍須經評選、議價等多重程序，難以認定洩密與得標間具有直接因果關係，因此未另行起訴圖利罪，但案件本質已清楚顯示，所謂「最有利標」制度，在關鍵資訊遭內部人員掌握並外流後，公平競爭早已名存實亡。

更令人質疑的是，林姓工程處長早在二航廈弊案爆發前，即長期掌握桃機重大工程採購權力，卻未見有效輪調、風險控管或即時查核機制發揮作用，放任同一人得以反覆接觸核心標案資訊。即便前案判刑定讞，對組織治理的警示效果仍付之闕如。

桃園機場是國家門面，三航廈更是攸關國際競爭力的關鍵建設，如今卻接連爆出高層洩密、工程黑箱，顯示問題不僅在個人操守，而是制度縱容與監督失能的結果。若僅止於司法追責，卻不全面檢討採購制度、內控文化與權責分離，類似弊案恐怕難以真正止血，公共工程的公信力也將持續被侵蝕。(圖/資料照)