桃園機場入境準備大塞車？ 石崇良宣布：未來入境取消「紅綠線」全部都要過X光機

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國內爆發非洲豬瘟疫情，且尚未查出感染源頭為何。衛福部長石崇良今（30）日表示，現行在機場會依照非洲豬瘟風險區分「紅綠線」，從疫區入境的旅客才會檢查；現在要擴大執行，未來一律都得過X光機查核，以強化邊境管理。

衛福部長石崇良今（30）日表示，現行在機場會依照非洲豬瘟風險區分「紅綠線」，從疫區入境的旅客才會檢查；現在要擴大執行，未來一律都得過X光機查核，以強化邊境管理。（圖／記者盧逸峰攝）

針對非洲豬瘟稽查狀況，石崇良表示，食藥署一直有針對市場在做肉品的稽查，且今年截至10月27日為止，已查核3萬5227家次，目前尚未發現來自疫區的肉品；石崇良也重申，當中也包括東南亞商店，本週起將增加查核次數。

廣告 廣告

石崇良進一步說明，在邊境包裹方面，目前針對旅客所有攜帶、輸入的物品其實都會經過查核，查核不外乎是二類，一是X光掃瞄，一是直接開箱稽核，目前主要由關務署在執行，而入境X光掃瞄檢查將會擴大執行。

更多FTNN新聞網報導

新北水流公市場還在賣現宰豬肉？市府公布真相了 喊話民眾「違規最高可罰100萬」

豬瘟疫調「信用破產」？ 台中市府反擊：都照中央指引執行

高標準封鎖非洲豬瘟病毒 杜文珍：曾進入豬場的媒體記者應「自我隔離15天」

