桃園機場公司將ESG融入經營策略 獲TCSA台灣企業永續獎2項肯定

機場公司勇奪TCSA「永續報告白金級」與「台灣百大永續典範企業」雙項大獎，由副總經理余崇立（右）代表領獎。(圖/機場公司提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

「2025年TCSA台灣企業永續獎」於昨（26）日舉行頒獎典禮，機場公司榮獲「永續報告白金級」與「台灣百大永續典範企業」兩項殊榮，由副總經理余崇立代表受獎。機場公司自2020年以來，已連續六年獲獎，充分展現永續治理與淨零轉型的具體成果。

桃園機場公司榮獲百大永續典範企業獎，舉辦包括羽球邀請賽等多項活動，展現永續自治成果。(圖/機場公司提供)

機場公司提到，為積極回應國際永續議題，機場公司將環境（E）、社會（S）與治理（G）理念融入經營策略，並以聯合國永續發展目標（SDGs）帶動雙軸轉型。在環境永續方面，桃園機場致力建構綠色關鍵基礎設施，積極導入再生能源、汰換節能設備，實踐減碳雙軌策略。

廣告 廣告

機場公司促進社會參與，邀請藝文團體在公共空間與旅客一同分享台灣在地文化價值。(圖/機場公司提供)

機場公司提到，桃機於國際認證上取得國際機場協會（ACI）機場碳認證（ACA,Airport Carbon Accreditation）之第四級、協助油商取得「航空燃油國際永續發展與碳認證（ISCC）」，使桃機成為合格SAF（永續航空燃料）輸儲單位。日常營運中，推廣橋氣橋電系統與再生水回收利用，成立專責永續部門，舉辦「機場夥伴永續行動競賽」，鼓勵機場夥伴以企業或個人身份提出節能減碳好點子，將永續文化深化廣化至機場園區各單位及從業人員。

機場公司表示，在社會參與方面，機場公司持續推動社區共融、志工服務與公益活動，全面提升服務品質，機場公司自身也舉辦「桃點子創意提案競賽」鼓勵員工跨部門合作創新思維，建立員工志工制度、推動性別平權、取得「健康促進標章」認證等，營造安全、包容的職場環境；航廈內部則推動「台灣之窗」展區展現台灣創意美學，搭配各區域的公共藝術空間及藝文展演活動，讓機場成為傳遞台灣價值的文化窗口。

機場公司提到，在治理與營運創新層面，機場公司建構「數位資訊整合平台（ADIP）」，強化旅客流量及航班預測分析，持續辦理廉政教育並推動法治訓練，並與機場大聯盟夥伴共同辦理災害演練。舉辦飛安宣導活動邀請機場周邊國小師生參與，積極與地方社區互動，善盡社會責任。此外，辦理智慧物流國際論壇，並攜手航空公司與地勤業者成立「TPE冷鏈社群」，推動醫藥冷鏈運輸標準化，共創園區產業轉型契機。展望未來，機場公司將持續履行「2050永續機場生態圈」的堅定承諾，朝向亞太區最具影響力的國際永續典範機場邁進。