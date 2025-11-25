桃園機場公司連續6年獲臺灣企業永續獎

記者曾振祿／桃園報導

「2025年TCSA臺灣企業永續獎」今（26）日舉行頒獎典禮，桃園機場公司憑藉多年深耕永續治理的成果再次脫穎而出，榮獲「永續報告白金級」及「臺灣百大永續典範企業」兩項大獎。這也是桃機公司自2020年起連續第6年獲得肯定，展現其在ESG推動、淨零轉型與企業治理上的長期承諾與深厚實力。此次獎項由副總經理余崇立代表受獎，象徵桃機公司永續路徑的持續深化。

面對全球氣候變遷及綠色轉型趨勢，桃機公司積極回應國際永續議題，將環境（E）、社會（S）與治理（G）理念全面融入經營決策，並以聯合國永續發展目標（SDGs）作為指引，推動組織雙軸轉型。在環境永續方面，桃機公司持續打造綠色關鍵基礎設施，包括積極導入再生能源、汰換高耗能設備及推動節能工程，實踐減碳與提升能源效率雙軌並行的策略。

在國際認證成果方面，桃園機場取得國際機場協會（ACI）「機場碳認證（ACA）」第四級認可，顯示其在減碳管理的成熟度與成效獲得國際肯定。此外，桃機公司協助油商取得「航空燃油國際永續發展與碳認證（ISCC）」，使桃園機場成為合格SAF（永續航空燃料）輸儲場站，對促進航空業減碳、推動綠色運輸至為關鍵。

在日常營運中，桃機公司推動橋氣橋電系統、再生水回收利用等措施，以減少飛機與地面營運的能源消耗，並成立專責永續部門統籌規劃。為深化園區永續文化，更舉辦「機場夥伴永續行動競賽」，鼓勵各航空公司、地勤及商業服務單位共同提出節能減碳的創新措施，將永續理念擴散至整個機場社群。

在社會參與面向，桃機公司致力於社區共融與公益行動，持續推動志工服務、關懷弱勢活動及社區連結計畫。內部則透過「桃點子創意提案競賽」鼓勵員工跨部門創新，並建構志工制度、推動性別平權政策，獲得「健康促進標章」肯定，營造安全、友善且具多元包容性的職場環境。航廈內亦設置「臺灣之窗」展區，搭配公共藝術與藝文展演，讓國際旅客在踏入機場第一刻便能感受臺灣的文化能量。

治理與營運創新方面，桃機公司建置「數位資訊整合平台（ADIP）」，整合旅客流量與航班資訊，以提升營運效率及服務品質；並持續強化廉政教育、法治訓練及與機場大聯盟單位合作舉辦各項災害演練，以確保場站安全。桃機公司亦邀請周邊國小師生參與飛安宣導活動，加強與地方社區的互動與教育溝通，善盡企業社會責任。

同時，桃機公司辦理智慧物流國際論壇，並攜手航空公司與地勤公司成立「TPE冷鏈社群」，推動醫藥冷鏈運輸標準化，為園區產業升級與物流效率提升奠定基礎。展望未來，桃機公司表示，將持續秉持「2050永續機場生態圈」的願景與承諾，以串聯環境、社會與治理三大面向的核心策略，朝向亞太區最具影響力的永續典範機場目標持續邁進。

桃機公司勇奪TCSA「永續報告白金級」與「臺灣百大永續典範企業」雙項大獎，由副總經理余崇立（右）代表領獎。(桃機公司提供)

桃機公司榮獲百大永續典範企業獎，舉辦包括羽球邀請賽等多項活動，展現永續自治成果。(桃機公司提供)

桃機公司促進社會參與，邀請藝文團體在公共空間與旅客一同分享臺灣在地文化價值。(桃機公司提供)