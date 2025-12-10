桃園機場凌晨人潮爆滿 網曝紅眼班機優點：真的香

台灣人愛出國，一名網友發現桃園機場凌晨的人潮遠超出他的預期，讓他忍不住驚呼「紅眼飛東京的人也太多了吧？」貼文曝光後，隨即掀起熱議。

台灣人愛出國，一名網友發現桃園機場凌晨的人潮遠超出他的預期。（示意圖／pixabay）

網友在社群平台Threads分享桃園機場凌晨時段人潮爆滿的驚人景象，候機室內旅客眾多，幾乎把位子快坐滿，甚至有人席地而坐。這名準備前往日本旅遊的網友表示，凌晨2點的桃園機場搭乘紅眼班機前往東京的人潮，遠遠超出他的預期。

該篇貼文發布後，引發眾多網友熱烈討論，不少人都大力推薦紅眼班機的優點是一整天可以盡情玩，網友分享說：「（凌晨）2點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到，2點起飛，到日本6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿」；另外也有其他人表示：「我有飛過兩點到東京的，去Lawson吃個宵夜，睡兩小時，趕第一班地鐵到東京，馬上開始第一個行程，皇居晨跑！」、「紅眼飛日本真的香，已這樣獨旅四次了」。

不過也有網友感慨，紅眼班機這種玩法只適合年輕人，「如果我年輕十來歲的話，這類紅眼班機一定搭爆 現在…..沒辦法惹」、「33前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「睡眠品質極差 只有年輕人適合」。

