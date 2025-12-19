桃園機場北廊廳「聖誕節啟用」！已服務4.3萬旅客 跨年運輸備戰中

記者柯美儀／台北報導

桃園機場北廊廳本月初試營運，預計在下週四（25日）正式啟用，從第2航廈D10登機門向後延伸，新增D11至D18共8個大型登機門。桃園機場統計，截至18日止，已執行航班184架次，旅運量達4萬392人次，航班目的地/出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網，旅客滿意度高達4.58顆星。

機場公司表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次；自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

桃園機場第三航廈北廊廳。（圖／桃園機場公司提供）

桃園機場公司副總李俊德表示，試營運期間蒐集到許多旅客建議，如調整廣播聲音、步行距離等，機場公司都已經立即調整或提供愛心車等方案，持續優化服務。他也表示，耶誕節至跨年為觀光旺季，今年12月25日耶誕節航班約767架次、1月1日元旦航班約759架次，每日旅運量皆可達14萬人次。

最後，機場公司提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早三天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

