桃園機場啟用違停監控 明年4/1臨停逾時最高罰1200

桃園國際機場為提升接送車道使用效率，正式架設科技執法違規停車監視系統，115年1月1日起進入為期三個月的宣導期，115年4月1日零時起正式取締，屆時車輛在接送車道臨停超過3分鐘，將依違規情節開罰600元至1200元罰鍰。

桃園機場。（示意圖／資料照）

此次試辦的科技執法設備採用先進的自動拍照錄影系統，針對違反《道路交通管理處罰條例》第56條的臨停行為進行全程監控。桃園國際機場出入境旅運量龐大，高峰期接機道路經常出現車輛臨停過久情況，過去執法主要仰賴人力巡邏，效率有限。系統啟用後，車輛若在接機道路臨停超過3分鐘，即會被全程記錄，由航警局員警開立罰單。

廣告 廣告

機場管理局規劃115年1月1日至3月31日為宣導期，期間系統雖會運作，但僅用於宣導，不會實際取締告發。宣導期間將透過廣播、看板及官網等多渠道宣傳，提醒駕駛人注意臨停時間。機場管理局呼籲民眾配合新規，多利用機場內停車場提供的30分鐘免費停車時段，避免在接機道路久留。

經常往返機場接送的司機及計程車駕駛反映，3分鐘搬運行李雖可行，但若遇到老人、小孩或需要搬運輪椅的乘客，時間可能不夠，認為這樣的規定對他們不公平。對此，航警回應表示，3分鐘是針對靜止的車輛，若是正常載運乘客過程中逾時，並不會收到處罰。

專家分析指出，科技執法不僅能減輕執法人員負擔，還能透過AI技術實現24小時監控，提升執法公正性。類似措施已在桃園火車站等地試行，成效顯著，違停率下降逾30%。機場管理局表示，試辦兩年期間將持續評估成效，並視情況調整，此舉預期能有效嚇阻違停行為，讓道路資源更公平分配，進一步強化國際形象，讓旅客體驗更舒適。

延伸閱讀

醫院推「MRI腦血管檢查」 患者免開刀解除中風風險

「2度高空墜落」42歲男腦傷成植物人 7次手術後奇蹟復原

急尋！8張7-8月中獎統一發票無人領 明年1/5將充公