桃園機場國際魔術方塊大賽登場 共7國180人參賽

手快得神乎其技，第3屆飛機盃國際魔術方塊大賽，29、30日在桃園機場舉行，今年共吸引國內外超過180名選手參賽，最小參賽者6歲，才在美國西雅圖WCA世界錦標賽榮獲5×5世界季軍、寫下台灣歷史新頁的好手王楷文也參賽，挑戰3連霸。

最小參賽者李悅表示，「好玩。」李悅爸爸則指出，「現在大概平均12秒左右，官方最快是10秒多，平常一個魔方大概可以玩個半小時、1小時，專注力會比較強一點。」

參賽者王楷文則表示，「我覺得不管是國內、國外的比賽，對我來說都是一個磨練，自己在比賽場上對付緊張、還有應付各種情況的機會。」

廣告 廣告

飛機盃國際魔術方塊大賽，自2023年開辦後，已成為桃園年度具指標性的益智競技國際賽事，從首屆的150名參賽者起步，到今年已經擴大到180人參賽，有來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡與香港高手同場較勁。

全國魔術方塊教育協會理事長何俊輝表示，「我們也把國際賽事帶到台灣來，我們是第1個在機場 國際機場，辦WCA認證的魔術方塊的賽事。」

義美吉盛公司總經理詹成吉則說，「所有青年朋友的積分，都可以在國際認證來加計的，像今年參加的選手，有9個國家的選手，透過這個國際機場，能夠讓國際交流。」

桃機公司副總李俊德表示，「已經有一些國家的代表，特別到台灣來參加這個比賽，我們希望，桃園機場在魔術方塊比賽當一個萌芽的基地。」

主辦的全國魔術方塊教育協會和義美吉盛公司表示，希望透過益智競技國際賽事舉辦，讓機場成為世界交流舞台。