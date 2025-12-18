桃園機場很耶誕！航廈節奏派對表演發糖果 7米高耶誕樹拍照打卡

日本遊客大方拿起鍋蓋，配合音樂以誇張的肢體動作即興演出，逗趣互動引來現場笑聲與掌聲。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕迎接耶誕節，桃園國際機場換上節慶新裝，航廈內洋溢著濃厚的佳節氣氛。第二航廈管制區今(18)日下午舉行「小精靈的節奏派對」遊行表演，表演團隊沿途與旅客互動，分送糖果，吸引不少人駐足欣賞。

表演過程中，團隊邀請現場候機旅客一同加入演出。來自日本的遊客大方拿起鍋蓋，配合音樂以誇張的肢體動作即興演出，逗趣的互動引來現場笑聲與掌聲，將活動氣氛推向高潮。

除了遊行，第一與第二航廈管制區內也可見多處耶誕布置。其中，第二航廈護照查驗出口附近、近7公尺高的「臺味互動聖誕樹」格外醒目，融入互動設計與台灣元素，成為不少旅客拍照打卡熱點。

廣告 廣告

現場也設置互動體驗，旅客可掃描聖誕樹上的QR Code，回答簡單問題後，即可與螢幕中的特效合影留念，為即將來到的佳節暖場。

表演團隊在航廈內遊行演出。(記者劉信德攝)

一名來自日本的遊客大方拿起鍋蓋，配合音樂以誇張的肢體動作即興演出，逗趣的互動引來現場笑聲與掌聲。(記者劉信德攝)

表演團隊在航廈內遊行演出，沿途與旅客互動，分送糖果。(記者劉信德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「聖誕希望箱．暖心計畫」募集500箱 佳節前送暖桃園給弱勢兒少

童子瑋送小學生繪本被擋 家長批基隆市府泛政治化

跨海扮演耶誕老公公 關懷心臟病童協會到三總澎湖分院送禮物

果然是「開心醫院」！ 振興證實：全院普發2萬+年終6個月+加薪5％

