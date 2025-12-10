桃園機場打造全新航班顯示系統 屢獲國際設計金獎肯定

桃園機場航班顯示系統獲五大國際設計金獎。圖：機場公司提供

桃園國際機場全新升級的航班資訊顯示系統(Flight Information Display System, FIDS)設計卓越，繼今(2025)年8月榮獲倫敦設計獎及紐約產品設計獎雙金獎後，近期再摘下「日本Good Design Award」的傳播設計類、「美國Good Design Award」的傳播設計/字體標示類及「法國French Design Award」三項金獎，於五大國際設計競賽中連獲五項金獎肯定。

廣告 廣告

新的FIDS系統採用大字體、清晰色彩對比及統一資訊排列方式，方便各國旅客輕鬆閱讀。圖：機場公司提供

機場公司表示，自去年起以旅客需求為核心，全面優化航廈內登機門、行李提領區、報到櫃檯等近千處資訊螢幕，遵循國際民航組織(ICAO)與國際航空運輸協會(IATA)的視覺導引標準，採用大字體、清晰色彩對比及統一資訊排列方式，方便各國旅客輕鬆閱讀。

桃園機場航班顯示系統有效整合航班動態與行李轉盤資訊。圖：機場公司提供

新的FIDS系統採用節能LED螢幕及即時更新功能，有效整合航班動態與行李轉盤資訊，為桃機榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」提供關鍵技術支援。根據國際機場協會(ACI)的ASQ服務調查數據顯示，新系統使旅客資訊辨識速度提升37%，「資訊清晰度」、「方向感掌握度」及「移動順暢度」等滿意度平均提升12個百分點。

桃園機場航班顯示系統榮獲日本Good Design Award（圖右下）、美國Good Design Award（圖右上）及法國French Design Award（圖左下）等三項金獎殊榮。圖：機場公司提供

國際評審團高度肯定桃機FIDS系統的優異表現。日本Good Design Award評審指出，桃機統一整合機場的標識系統後，可作為其他機場的參考，其他國際評審亦肯定系統資訊呈現清晰且適合各國旅客使用。

新的FIDS系統是今年8月榮獲倫敦設計獎(圖左)及紐約產品設計獎(圖右)雙金獎後，再摘下三金。圖：機場公司提供

此次於五大國際設計競賽獲獎，是機場公司與國際評比顧問亞商卓盛華閣集團(Asia Premier Group, APG)協力推動的成果。機場公司將持續推動視覺與資訊系統升級，強化國際競爭力，為旅客打造更優質便捷的旅行體驗。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

不到3天破百萬用戶！LINE Pay Money加碼0手續費 網讚：超級佛心

中央大學2026「生跡」月曆亮相 紀錄國家公園壯闊樣貌