桃園機場攜手日本阿蘇熊本機場 推進雙邊旅遊交流
▲圖，機場公司提供。
桃園機場與日本阿蘇熊本機場自二○二四年締結為姊妹機場以來，持續以多元形式深化合作，繼今（二○二五）年八月於桃園機場舉辦熊本熊特展及見面會獲旅客熱烈迴響後，機場公司本（十一）月二十二日至二十四日結合交通部觀光署、國籍航空公司及機場免稅店業者，前往日本阿蘇熊本機場辦理大型觀光推廣活動，展現臺日機場合作成果，並進一步拓展雙邊交流。
活動開幕式於阿蘇熊本機場空岡公園舉行，熊本武將隊帶來具地方特色的開場演出，熊本縣吉祥物「熊本熊」亦到場與貴賓互動，展現熱情友好的待客之道。現場包括交通部觀光署大阪辦事處張所長、機場公司董事長楊偉甫、日本熊本縣知事木村敬、阿蘇熊本機場社長山川秀明等人共同出席，象徵臺日機場在觀光推廣上的緊密合作。
機場公司董事長楊偉甫表示，機場公司與阿蘇熊本機場的合作，不僅是兩地機場情誼的具體展現，更代表雙方在推動航空運輸與觀光市場上有共同目標。透過此次赴日辦理的觀光推廣活動，盼能吸引更多日本民眾選擇臺灣作為旅遊目的地，讓旅客每一次造訪臺灣都能有全新的體驗與回憶。
日本熊本機場社長山川秀明表示，自締結姊妹機場以來，兩機場持續致力於串聯地區與人群，此次活動更是雙方合作關係的重要成果。未來將持續與桃園國際機場合作，透過航空網絡與觀光交流，為臺日雙方的發展作出貢獻。
日本熊本縣知事木村敬表示，近年隨著台積電進駐熊本，熊本縣與台灣的交流日益活躍。今後我們將進一步強化經濟、觀光、文化等各領域的合作，持續推動日台友好交流。
本次活動強調，日本旅客自熊本出發前往臺灣飛行時間僅約二小時，適合規劃週末短天數、彈性高的「快閃臺灣」行程，同時傳遞「每一次都有新發現」的訊息，凸顯臺灣旅遊的多元性與深度體驗。
為多元化呈現臺灣觀光魅力，機場公司此次號召中華航空、長榮航空、星宇航空、臺灣虎航等國籍航空公司，以及義美、新東陽、臺灣啤酒、昇恆昌、采盟等機場免稅與通路品牌共十一家單位設攤參與，以美食、飲品、購物、交通等多面向內容，向日本民眾介紹臺灣的旅遊資源與機場服務。機場公司表示，此次跨國合作推廣不僅是臺日機場締盟後的重要成果展示，更將成為未來雙方持續深化觀光與航空合作的基礎，帶動更多旅客雙向交流。
