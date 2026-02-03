桃園機場新服務 環亞貴賓室彈性外帶享美食

記者曾振祿／桃園報導

春節將近，大家都興沖沖準備出門旅遊，為了讓旅客在桃園國際機場第一、二航廈順順利利過個好年，環亞貴賓室特別推出「Lounge To Go」外帶服務；尤其為了提前因應今年3月到5月航廈貴賓室陸續整修，讓民眾的旅程一樣充滿溫暖與美味，不用擔心行程趕時間，輕鬆帶走貴賓室的貼心好味，一起開啟美好旅途。

桃園機場環亞貴賓室表示，這次準備了兩款超生活化的外帶菜單，讓您隨心情挑選，就像在家裡挑飯盒一樣自在。第一款是「在地經典－臺味經典油飯組」，主打香噴噴的傳統油飯，配上軟嫩五香滷雞腿，再撒上東港櫻花蝦和象徵好運的紅運蛋，吃一口滿滿新春喜氣，又飽足又暖心！如果您是素食的朋友別擔心，我們也有「傳統素油飯搭配滷素排與紅運蛋」，一樣道地又貼心，適合全家大小。

第二款「輕盈健康－繽紛沙拉輕食組」，適合想吃清爽的您。以新鮮繽紛生菜沙拉為主角，有兩種風味選擇：鹹水雞口味淋上香蒜芝麻油醋，搭精選餐包；或是用地瓜、小農蔬果和綜合堅果，淋義式油醋，也配餐包，輕輕一咬，健康又開胃，轉機或登機前來盒超方便！

當然，外帶餐點還能加購各種飲料，像軟性飲料、台灣金牌啤酒、Evian礦泉水，或聖沛黎洛氣泡水，解渴又提神。重點是，買任一款外帶菜單，就送環亞限定版麻布提袋一隻！這提袋不僅實用，還超有紀念價值，裝東西逛機場或帶回家都好看。

環亞貴賓室强調，整修期間（今年3月到5月），貴賓室會繼續透過「Lounge To Go」提供彈性服務，讓旅客隨時享用美食；相關指引和動線會在官網和現場公告，絕對讓大家安心又方便。

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）就像您的旅途好夥伴，在全球150個國家、超過600座機場服務2400萬旅客。我們從1998年開創第一座獨立貴賓室以來，一直秉持「讓旅程更美好」的理念，用創新和溫暖之心，陪伴每位旅客。歡迎來桃園機場貴賓室，感受這份生活化的機場溫馨。

桃園機場環亞貴賓室特別推出「Lounge To Go」外帶服務，讓民眾的旅程充滿溫暖與美味。(記者曾振祿攝)

