桃園機場旅客「行充突然爆炸」慘遭燒燙傷！ 民眾以為是放煙火

桃園機場第一航廈日前發生行動電源爆炸事件，造成現場一陣騷動。事件發生於30日深夜近11點，一名出境旅客的側背包內行動電源突然冒出火花並發出爆炸聲，引起旅客恐慌。所幸消防人員迅速到場處理，將冒煙的鋰電池取出並置於水桶中，成功阻止火勢蔓延。事件中當事人僅受輕微燒燙傷，經簡易包紮後自行離去，未造成嚴重傷亡。

旅客隨身包的行動電源，突然冒出火花，電線都燒焦。（圖／TVBS）

事發當晚，桃園機場第一航廈內突然傳出爆炸聲響，現場旅客以為是有人放煙火，後來才發現是一名出境旅客的隨身側背包內行動電源異常冒出火花。現場可見多名員警圍繞著旅客的行李箱和隨身包包，空氣中瀰漫著濃濃的煙味。航空警察局保安警察分隊長黃昱維表示，消防隊員到達現場後迅速將鋰電池取出置於水桶中，並未繼續燃燒。消防人員同時進行現場隔離並加強排風，防止情況惡化。

其他旅客表示，建議大家可以檢查自己的行動電源有沒有異常發熱或冒煙的情況，並提醒之前政府曾公告某些品牌的行動電源必須回收。事後檢查發現，當事人包包內的電線已被燒得焦黑，經調查確認是行動電源的鋰電池因碰撞導致異常。

化學專家華順發解釋，現在許多手機使用的鋰電池行動電源，經常會因為外力、過度充電或短路，造成溫度快速上升，可能輕易達到90度到120度。他進一步說明，在後續反應中可能產生氫氟酸（俗稱化骨水）等可燃性物質，導致更嚴重的化學反應，處理時需要用大量的水稀釋。華順發特別提醒，撲滅火勢後不能用手直接接觸，因為可能還有殘留的化骨水，若滲透皮膚進入骨頭，嚴重時甚至可能需要截肢。

這起事件造成當事人輕微燒燙傷，經就近醫院診治並簡易包紮後自行離去。雖然意外未有擴大，但因發生在航站內，仍讓不少旅客受到驚嚇。

