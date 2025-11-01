桃園機場發「600元消費券」！領取資格曝光 餐飲、免稅店都可以用
生活中心／黃韻璇報導
桃園國際機場是臺灣重要的國際門戶，轉機旅客量大，為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗臺灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」（Enter Taiwan, Enjoy a Gift）活動，只要是持「非中華民國（臺灣）護照」，經桃園國際機場轉機，並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，可用於餐飲、免稅店、紀念品店等。
觀光署指出，這次的活動自114年11月1日中午12時起開放線上登錄，至115年10月31日止辦理，特別針對轉機入境旅客，希望透過實質的誘因，鼓勵國際旅客利用轉機時間走進航廈、探索機場的特色商店及台灣美食，進而提升臺灣的國際能見度，並吸引力轉機旅客再訪臺灣。
觀光署表示，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值新臺幣600元之機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站，方便旅客查詢。
此外，觀光署也提到，臺灣的地理位置具備亞洲中轉樞紐優勢，各家航空公司紛紛看好並增加來臺航線與航班。特別是外籍航空公司，包含像是阿聯酋航空杜拜-台北直飛航線114年8月起增為每天2班，以及阿提哈德航空自同年9月8日起開航阿布達比-台北直飛航線，吸引來自中東、歐洲等地的旅客，透過台北轉機前往其他目的地，此將有助提升臺灣在國際航空網絡中的轉運地位。
觀光署期盼，藉由本次發放機場消費券活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境體驗臺灣的美食與文化、機場的設施與服務，並藉此促進機場商家活絡發展，推動觀光經濟多元成長。
