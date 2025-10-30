桃園機場禁用「1款行李箱」 原因曝光

桃園國際機場為了維護航廈內廣大旅客的安全和秩序，即日起禁止在航廈內使用電動行李箱。（示意圖／翻攝自pexels）





出國趕飛機，是不是很想輕鬆地讓行李箱自己「跑」起來？隨著科技進步，電動行李箱成為不少旅客的新寵。不過，桃園國際機場發出公告，為了維護航廈內廣大旅客的安全和秩序，即日起禁止在航廈內使用電動行李箱。不只行李箱，連自行車、滑板車等代步載具也通通不行「騎」。

桃園國際機場日前在其官方臉書粉絲專頁上發布公告，明確點名了四類在航廈內禁止使用的代步載具。為了維護機場秩序及旅客安全，航廈內禁止騎乘或使用自行車、滑板車、電動行李箱及滑板等載具。

桃機強調，這些物品在航廈內必須改用牽行或使用行李推車運送，以避免在人潮眾多的地方發生碰撞意外。

桃機提醒，機場內往來人潮眾多，這些具有動力或滑行功能的載具若高速移動，極易與其他旅客發生碰撞，造成意外。

桃機的這項規定旨在解決電動載具在航廈內帶來的潛在安全隱患。電動行李箱、滑板車等代步工具在機場內高速穿梭，不僅可能碰撞到其他旅客，尤其對年長者或攜帶幼童的家庭構成安全威脅。

桃機希望透過這項規定，避免旅客之間發生不必要的「輪」與「人」的碰撞，共同營造一個有序且安全的機場環境，讓所有人的旅程都能順利。

消息曝光後，掀起一波討論，「捷運也該跟進」、「讚，明文規定好！支持！」、「超支持」、「其實，如果真的懶得走路或者走不動，旁邊有輪椅可以借用」、「太讚了，終於禁止了」、「早該如此了」。

另外，根據《VIETJOベトナムニュース》報導，一名女子騎著電動行李箱在公共道路上行駛，被處以20萬至25萬越南盾（約新台幣233至291元）的行政罰款。而在日本，只要是無牌且無照的情況於公路上行駛就是違法，可能會被以無照駕駛送辦，恐怕會面臨3年以下有期徒刑或50萬日圓（約新台幣99,825元）以下的罰金。