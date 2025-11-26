桃園機場第三屆「飛機盃魔術方塊大賽」11/29~ 11/30登場



由全國魔術方塊教育協會（NCEA）與義美吉盛股份有限公司共同主辦的「桃園機場飛機盃魔術方塊大賽」今年邁入第三屆。賽事自 2023 年首次舉辦以來，已成為桃園年度最具代表性的國際益智競技活動。今年開放報名後即迅速額滿，吸引台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡及香港等多國選手參賽，展現高度國際人氣。

本屆參賽人數達 180 名，再次突破歷屆規模。比賽設有 WCA 認證之 2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔、斜轉、Square-1 等七項正式競技內容。亮點包括甫獲 2025 年 WCA 世界錦標賽 5×5 世界季軍的台灣好手王楷文，再度挑戰飛機盃三連霸。台灣小學組冠軍選手 U12 何權宸、U10 李悟、U8 李悅也將同場競技，力拚連霸佳績。

主辦單位表示，選在桃園國際機場舉辦，就是希望打造與國際接軌的城市舞台，也讓旅客能於候機時間近距離欣賞選手的高速還原技術，成為獨具特色的「桃園限定風景」。

義美吉盛股份有限公司已連續三年共同投入場地、志工與公益資源。總經理詹成吉指出：「飛機盃不只是競賽，更是一個讓孩子展現自信、培養邏輯能力與專注力的教育平台。」活動也獲多家航空及在地企業贊助，形成跨產業合作亮點。

展望未來，NCEA 期望將飛機盃打造成桃園年度文化品牌，持續推動公益、教育、國際交流與智慧競技風氣。

【飛機盃第三屆】2025桃園機場飛機盃魔術方塊大賽

比賽日期：2025/11/29 (六) ~ 2025/11/30 (日)

比賽地點：桃園國際機場 第二航廈北側5樓

【捐款資訊 — 支持魔術方塊教育】

受款單位：社團法人全國魔術方塊教育協會

台灣銀行（004）桃園分行

帳號：026001172455

統編：95066240

聯絡人：何俊輝