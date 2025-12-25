桃園機場第三航廈北廊廳啟用！增8個停機位、人性化設計 亮點一次看

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，象徵台灣國門建設進入全新階段。總統賴清德、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱均親臨現場，與機場公司同仁及航站聯盟夥伴共同見證啟用儀式，為即將啟用的第三航廈揭開序幕。

肯定機場團隊努力 賴清德： 送給國人的聖誕禮物

賴清德致詞指出，桃園機場自1979年啟用以來，始終扮演「連結世界、首要國門」的重要角色，見證台灣經濟崛起與國際接軌的歷程。他表示，北廊廳在耶誕節正式啟用，是「送給國人最好的節日禮物」。

總統賴清德表示，今日北廊廳啟用是國門新願景，大家一同見證台灣新篇章。（桃園機場提供）

賴清德表示，未來第三航站區將以「韌性、智慧、永續」為3大主軸，目標在2045年達成年旅客量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造高達2.27兆元的經濟效益。期盼桃園機場能與航空、觀光、科技等產業聯動發展，成為引領台灣經濟再起的重要節點。

卓榮泰也提到，北廊廳的啟用是桃園機場繼第二航廈後的重要里程碑。他指出，北廊廳設計以「開放、機能兼備」為核心，出境旅客自報到至登機全程同層動線，免轉換樓層、縮短步行距離，顯著提升便利性與作業效率。

陳世凱：北廊廳是第三航廈分階段啟用首步

陳世凱指出，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，展現桃園機場邁向「東亞空運樞紐」的決心。試營運期間，許多首批入境旅客及機組人員對全新設施印象深刻，現場回饋相當正面。

北廊廳導入多項智慧化與人性化設計，包括：

•一站式安檢（One Stop Security）：轉機旅客免重複安檢。

•電動走道與資訊導引優化：出發、抵達層全面升級，讓旅客「看得懂、走得順、用得方便」。

•無障礙環境提升：細節設計兼顧各族群需求。

陳世凱表示，交通部將持續督導機場公司與工程團隊，確保品質與進度如期如質，讓旅客從入境起就能感受到「現代、有效率、又充滿溫度的國門」。

設計亮點：理查・羅傑斯筆下的光影國門

北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，由普立茲克建築獎得主英國建築大師理查・羅傑斯（Richard Rogers）操刀設計。廊廳採大面積玻璃帷幕，營造開放採光的視覺體驗，旅客可近距離欣賞機坪與飛機起降。

本次新增8個靠橋停機位，其中2個為全國首次導入的多架航空器機坪系統（MARS），可依航班需求靈活調度1架廣體或2架窄體客機同時停靠，提升坪位利用效率。

試營運成果亮眼、旅客滿意度逾4.6星

北廊廳自12月1日開放試營運至24日，共服務逾5.8萬名旅客、259架次航班。據現場問卷統計，在空間舒適度、動線規劃、指標清晰度、服務人員表現等面向的整體滿意度超過4.6顆星（滿分5星）。

桃園機場公司表示，第三航廈未來將進一步導入智慧建築與綠能設計，融合在地文化與藝術美學，打造兼具科技、觀光與人文氣息的多功能航廈，為國人呈現全新的國門形象。

展望未來：邁向智慧、永續的全球樞紐

隨著全球航空與觀光市場快速回升，第三航廈北廊廳的啟用不僅緩解航班需求壓力，也象徵台灣航空運輸基礎建設的升級。

桃園機場將持續推動第三航廈主體與南北廊廳建設，完善智慧旅客體驗，讓每位旅客都能「安心出發、溫暖回家」。

