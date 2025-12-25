桃園機場第三航廈北廊廳啟用 賴清德：迎向嶄新國門時代

▲總統賴清德表示今日北廊廳啟用是國門新願景，大家一同見證臺灣新篇章。

【記者 周澄予／台北 報導】桃園國際機場第三航廈北廊廳於今（25）日正式啟用，象徵臺灣航空建設邁入新里程碑。總統賴清德、行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱親臨啟用典禮，與桃園機場團隊及服務夥伴共同見證國門升級的重要時刻。北廊廳作為第三航廈分階段啟用的首發設施，不僅提升旅客動線與候機品質，也展現政府以「韌性、智慧、永續」為核心，持續推動桃園機場轉型、強化國際競爭力的決心。

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱，勉勵機場大聯盟夥伴帶給旅客最好的服務。

總統賴清德表示，桃園機場自68年開航以來，就一直扮演著臺灣「連結世界、首要國門」的重要角色，政府積極推動桃園機場重大建設，為全球供應鏈與產業發展提供不可或缺的後勤支援，推升我國國際競爭力，北廊廳能夠在耶誕節啟用，是送給國人最好的耶誕禮物。總統特別肯定桃園機場大聯盟團隊的努力，期許第三航站區於116年如期如質完成啟用，並持續以「韌性、智慧、永續」三大主軸，推動桃園機場轉型升級，朝(西元)2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進，也期盼桃園機場與周邊航空、觀光、科技等相關產業攜手合作，引領臺灣經濟再創高峰。

行政院長卓榮泰強調，他上任後第一個月就來桃園機場視察第三航站區建設工程進度，今年11月初又再度視察北廊廳工程，今日是以喜悅的心情與大家見證桃園機場走過將近50年，以及第二航廈啟用後，再有新航廈設施啟用的重要里程碑。卓院長現場說明北廊廳的設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程，使旅客能以最短步行距離登機或轉機，大幅提升旅客便利性，院長也特別感謝工程團隊不眠不休的努力，期盼後續再接再厲，為亞太地區打造一座最亮麗最耀眼的樞紐機場。

▲交通部長陳世凱表示他上任後10次來到桃園機場，北廊廳整體滿意度4.6顆星。

交通部長陳世凱指出，這是他自113年5月加入行政團隊以來第10次親自到桃園機場，足見桃園機場作為臺灣最重要國門及邁向「東亞空運樞紐」關鍵基地的戰略地位。此次啟用的北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，試營運期間他多次到場關心，12月15日第一批入境航班進入北廊廳時，許多旅客、機組員甚至機長一走進來都感到驚喜，才發現自己是「第一批使用者」，現場回饋相當正面；不論在服務設計、動線規劃及無障礙環境方面也導入多項創新，包括一站式安檢（One Stop Security）讓轉機旅客免重複安檢、出發與抵達層設置電動走道並全面優化指標與資訊顯示，目標就是讓旅客一到國門，就覺得「看得懂、走起來順、用起來方便」。來自旅客的寶貴意見不僅將用於北廊廳持續優化，未來也會成為第三航廈主體及其他廊廳設計的重要參考，期盼讓每一位抵達臺灣的旅客，一落地就能感受到現代、有效率又充滿溫度的國門。

北廊廳全長738公尺，挑高13公尺的開放空間搭配大面積玻璃帷幕，在普立茲克獎英國建築大師理查羅傑斯(Richard Rogers)的設計下讓人耳目一新，旅客可近距離欣賞飛機起降。新增8個靠橋停機位，其中2個為全國首次導入多架航空器機坪系統（MARS），可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪智慧調度效率。交通部將持續督導機場公司及工程團隊，在確保安全前提下嚴格控管工程品質與進度，如期如質完成第三航站區建設。

北廊廳自12月1日開放試營運，到12月24日期間有超過5.8萬名旅客、259架次航班使用，現場問卷調查滿意度包括整體體驗、環境清潔、空間感及舒適度、公共設施便利性、登機門指示、航班資訊、現場標誌、服務人員等總體滿意度超過4.6顆星。未來第三航廈將導入智慧、綠能的建築概念，融合在地文化與藝術美學，打造一座兼具先進科技、運輸觀光與人文底蘊的多功能航廈，將為國人帶來嶄新的國門意象。

隨著近年國際觀光、旅遊市場快速復甦，第三航廈北廊廳將為旅客帶來更寬敞舒適的候機環境。桃園機場將持續推動第三航廈建設，不斷優化服務品質，讓每位旅客都能安心出發、溫暖回家。（照片：桃園機場提供）