桃園機場第三航廈南廊廳施工 航站南路1／7晚間改道

桃園國際機場第三航廈北廊廳自去年12月25日正式啟用後，第三航站區工程再邁進一大步，後續南廊廳工程也將全面展開。為配合施工需要，機場公司將於1月7日晚間起，暫時調整航站南路進入機場的行車動線，提醒用路人依現場標誌與人員引導行駛。

機場公司表示，相關道路調整將自1月7日22時開始，利用夜間營運離峰時段進行施工，預計至1月8日凌晨4時結束，並於施工完成後恢復航站南路直線通行的路型，以降低對旅客與用路人的影響。

廣告 廣告

施工期間，航站南路往第二航廈3樓出發層，以及通往P4停車場地下層的車道將暫時封閉。車輛需依導引指標與交維人員指示，改由第二航廈1樓車道行駛，進入P4停車場後繞行，再前往第二航廈3樓出發層，或經由停車場內道路前往P4地下停車場。同一時段，華航園區航站南路出入口也將暫時封閉，請車輛改由航站北路進出。

機場公司提醒，施工交通維持期間，請駕駛人配合現場指揮、依速限行駛並注意行車安全，對於施工期間造成的不便，感謝用路人與旅客的體諒與配合。

更多中時新聞網報導

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱

火災難滅 光電隱形危機悶燒中