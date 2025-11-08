桃園機場第三航廈工程進度曝光！「北登機廊廳」年底啟用 新增8個登機門
桃園國際機場建設邁入新里程！行政院長卓榮泰今（8）日上午前往桃園國際機場，實地視察第三航廈北登機廊廳工程進度，了解最新施工情況。北登機廊廳預計於年底完工啟用，屆時旅客可直接由此廊廳銜接第二航廈完成出入境手續；而第三航廈主體及南登機廊廳則預計於2027年底陸續完工並投入營運測試。
北登機廊廳設計亮點，如何縮短搭機流程？
行政院指出，北登機廊廳設計兼具「開放性」與「機能性」，出境旅客從報到至登機全程無需轉換樓層，能有效縮短搭機流程。新廊廳啟用後將新增8個靠橋停機位，進一步提升航班調度彈性與機坪運作效率。
交通部長陳世凱表示，北登機廊廳目前內外裝修已進入最後階段，系統測試也正緊鑼密鼓進行中。完工後將新增8個登機門與更寬敞明亮的候機空間，不僅提升旅客舒適度，也讓航班運作更為靈活，對整體航廈營運助益顯著。
臨時過夜機坪何時全數啟用？
桃園國際機場公司表示，配合第三航廈工程推進，第三跑道建設也穩健進行中。其中「臨時過夜機坪」第一期工程已於7月25日啟用9個停機位，第二期預計在2026年春節前全數完工，屆時可提供16個停機位（14個E類、2個C類），大幅提升夜間停機調度彈性與營運量能。
第三跑道計畫被視為桃園機場長遠發展的重要里程碑，位於現有場區北側，將新增約581公頃土地，與現有設施銜接長達5.3公里。該工程由交通部高速公路局代辦，並依用地取得進度採分區、分標推動，第一階段工程已於2023年9月啟動。
為降低施工對營運的影響，機場公司於東北角預先規劃約18.9公頃的臨時過夜機坪，採混凝土鋪面設計。第一期完工後已投入使用9個停機位，第二期完工後將再增加7個，進一步強化整體運能與調度效率。
桃園機場旅運量回升，桃園機場準備好了嗎？
機場公司指出，2025年1至9月累計旅客量達3,522萬人次，年增5.24%，已恢復至疫情前近9成7水準，其中北美轉東南亞旅客占比約4成。隨北登機廊廳與臨時過夜機坪陸續啟用，桃園機場服務量能將持續擴充，為旅客帶來更優質、便捷的出行體驗。
桃園機場公司董事長楊偉甫表示，第三航廈與第三跑道建設正穩步推進，年底即將啟用的北登機廊廳採綠建築與智慧管理系統設計，象徵桃園機場邁向更環保、高效率的新階段。未來，機場公司將持續透過國際專業交流與滾動檢討機制，強化營運能量、優化旅客服務，打造兼具效率與永續性的國際航空樞紐。
