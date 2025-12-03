桃園機場第三航廈邁向啟用關鍵階段！交長陳世凱視察北登機廊廳試營運 勉勵一線同仁精進服務、迎接年底正式啟用

交通部長陳世凱今(3)日下午前往桃園機場第三航廈北登機廊廳，視察試營運情形，肯定桃園機場大聯盟單位及機場公司的努力，並勉勵第一線同仁持續加強服務細節，為年底前正式營運啟用做好整備，達成桃園機場第三航廈建設第一階段里程碑。

陳部長在現場聽取機場公司說明北登機廊廳自12月1日起試營運2天以來已有9航班，約1,950位旅客體驗北登機廊廳的服務。為了與旅客一同分享北登機廊廳試營運的喜悅，陳部長親自發放北登機廊廳限定款乖乖，與現場的搭機旅客進行互動。陳部長也向搭機旅客詢問使用感受，其中一位旅客表示「在北登機廊廳感受到清新的空氣、舒適的環境，哇！沙發還有不同形式的充電插座」，另一位英文流利的日籍旅客也特別追蹤部長的threads，還與部長和超大乖乖合照。部長表示在北登機廊廳沙發區設置多元形式的充電插座，就是依照民眾回饋的想法予以優化，希望大家不吝提供意見，讓桃園機場越來越好。

在北登機廊廳試營運前，陳部長已多次到場親自檢視工程進度、設施穩定性、旅客動線及安全檢核等細節，陳部長表示，北登機廊廳即將於年底前正式啟用，特別感謝桃園機場大聯盟單位及機場公司同仁的辛勤努力，使得這一系列設施設備能夠如期展開試營運作業。陳部長也提到，為了提升旅客整體服務體驗，請機場公司根據試營運期間旅客的意見回饋，持續優化動線設計、資訊引導、餐飲購物等服務細節，並勉勵第一線同仁再接再厲、持續精進。

為達成桃園機場發展成為亞太樞紐目標，交通部投入近1,284億元推動第三航廈建設，完成後將可增加提供4,500萬人次航廈年旅客服務容量及27個停機位。北登機廊廳是第三航廈建設的第一階段亮點成果，包括8個停機位與登機門，可提供580萬人次的年旅客服務容量，施工中的主體航廈與南登機廊廳，也將依照北登機廊廳建設經驗與營運情形持續優化，以提供更優質及完善的國門服務。交通部與機場公司將繼續與工程團隊緊密合作，全力確保第三航廈建設如期、如質完成，以嶄新面貌迎接國內外旅客。

（圖片來源：交通部提供）

