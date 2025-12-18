桃園機場第二航廈提供優質設施、服務 獲Skytrax四星評級肯定

國際航空運輸評級組織Skytrax公布2025年稽核結果，桃園機場第二航廈續獲四星級評級肯定，在營運穩定度、旅客服務流程與航廈管理等方面，展現穩定的服務品質，顯示機場公司在服務優化上的努力成果。

主題候機室為旅客帶來獨特的體驗。圖：機場公司提供

根據Skytrax稽核結果，桃園機場第二航廈出發、抵達及轉機流程運作流暢，安檢與證照查驗作業管理完善，第一線服務人員展現專業與敬業態度。航廈整潔、設施維護表現穩定，洗手間設施持續優化獲得高度評價。在標誌指引與資訊系統方面，透過改善呈現方式、字體大小及版面配置，讓旅客更容易找到所需資訊，使整體動線更加順暢便利。

廣告 廣告

桃園機場將服務優化經驗延續至第三航廈。圖：機場公司提供

此外，桃園機場設施持續優化，包含升級座椅與現代化空間設計提升旅客候機舒適度；登機門、候機室融入各式主題，為旅客帶來獨特的體驗。在商業設施方面，國際與本土品牌組合更加豐富，提供旅客更多元的消費選擇。

國際航空運輸評級組織Skytrax公布2025年稽核結果，桃園機場第二航廈續獲四星級評級肯定。圖：機場公司提供

在Skytrax機構新聞稿中，Skytrax執行長Edward Plaisted指出，桃園機場第二航廈在營運服務維持一致標準，在標誌指引、舒適度和設施設計等方面不斷精進，隨著第三航廈工程推進，持續提升區域樞紐競爭力。

機場公司感謝Skytrax稽核所提供的主觀專業評估，為服務優化提供方向性建議，有助於機場持續檢視並精進服務。此次的四星評級肯定，是機場公司與亞商卓盛華閣集團（Asia Premier Group,APG）共同協力推動所完成的良好成果。

機場公司表示，第二航廈在營運管理、服務流程、設施維護等面向累積的優化經驗，已於第三航廈規劃階段同步導入，包括旅客動線設計、資訊系統架構等，為未來正式營運奠定良好基礎。桃園機場將持續優化服務品質，打造更優質的機場體驗。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園市府、居民攜手規劃未來藍圖「這處」舊軍庫變身市民活動中心

張善政肯定工四工業區廠商協進會貢獻 期勉帶動產業穩健發展