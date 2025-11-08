桃園機場舉辦國際論壇 聚焦航廈舒適度與航網連結重振機場經濟
因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司昨(7)日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇。論壇邀請 ACI 國際機場協會亞太及中東區總監 Stefano Baronci、泰國機場集團代理總經理 Paweena Jariyathitipong、OAG 亞洲首席總監 Mayur Patel 等講者，吸引超過 200 位國內外產官學研界代表與會，針對「航廈舒適度」與「航網連結與全球經濟」兩大議題進行深度分享與交流。
交通部次長林國顯致詞指出，桃園機場客運量穩健回升，今年前三季客運量達3,522萬人次，恢復至2019年同期96.5%水準；其中桃園機場更是北美中轉東南亞的樞紐機場，北美轉機旅客占整體約四成，為了讓旅客的便利性更為提升，自9月起加拿大旅客亦比照美國，實施來臺轉機旅客一站式安檢(OSS) 程序，預估可節省轉機時間高達1小時。
機場公司董事長楊偉甫表示，今年論壇以「重振機場經濟」為主題，結合「旅客體驗」與「航網經濟」兩大核心議題，邀集 ACI、泰國機場集團、OAG、日本三菱地所集團、國際航空運輸協會（IATA）、環亞貴賓室集團及日本航空等國際單位講者，共同探討機場服務創新與發展趨勢。機場公司近年積極推動第三航廈與第三跑道建設，北登機廊廳也預計今年底啟用，新設施採綠建築與智慧化管理系統，代表邁向更環保更有效率的一步，亦將大幅提升營運效率與旅客服務品質。
上午論壇首先由ACI總監 Stefano Baronci 分享亞太航空市場趨勢，2025年上半年全球客運量達46億人次，其中亞洲以17億人次居首，且未來40%成長集中在亞太區域，各國機場須同步強化基礎設施、提升容量與旅客服務品質，以迎接成長需求。Baronci強調，各國時間帶分配制度應以公共利益為原則，以推動航空業長期經濟效益的角度定期檢討調整，促進航空市場健康發展。
OAG（全球航班系統資料庫及統計分析業者）亞洲首席總監Mayur Patel分享航網連結與機場觀察指出，2025年全球跨境旅客將近50億人次，每日約有410萬人次轉機旅客，到2035年更將高達每日約有590萬人次轉機旅客，臺灣在全球旗艦樞紐機場排名達全球37名，顯示航網連結全球排名度前段班。隨著轉機市場規模不斷擴大，機場可將旅客候機180分鐘的黃金時段轉化為商機，藉由具吸引力的商品與服務，甚至在機場中體驗在地文化的商品與服務，例如臺灣在地的茶文化就是非常好的例子，帶動非航空收入成長並強化整體旅客服務價值。
下午專題由日本三菱地所集團空港事業部長西村等（Hitoshi Nishimura）分享日本以吸引 6,000 萬海外觀光客為目標之行動策略。由於機場業的固定成本投入很高，越來越多日本機場結合私部門力量及專業，以振興機場經濟及提升管理效率，現在已有20個機場私有化，如北海道7個機場、仙台機場、廣島機場、福岡機場、熊本機場等。其中例如高松機場，2019年與桃園國際機場締結姊妹機場，目前正進行機場擴建和航廈翻新工程，可以有更多登機空橋和國際旅客候機室，藉由公私部門合作，提升航廈收益、強化航線佈局、促進機場與地方經濟共同成長。
