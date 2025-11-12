桃園機場贏過東京羽田、韓國仁川！飛美國一航線轉運量超越近2倍
【記者莊偉祺／台北報導】桃園機場飛美國一航線轉運旅客量，竟比日韓機場還多！交通部統計台日韓中港主要北美中轉機場，整體轉運總量以舊金山航約220萬人次最多，桃機在此贏過第二名仁川機場近兩倍。
全球航空客運市場大致恢復至疫情前水準，桃園、香港、仁川、東京成田、東京羽田、上海浦東等亞太機場，為東亞往返北美重要的中轉機場，為了解疫後東亞旅次經前述機場中轉前往北美情形，交通部運輸研究所今（12日）舉行座談會，邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所等共29位共同參與討論。
運研所指出，統計2024年桃園機場與北美間可直接連結的航點包含洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多，運研所利用空運資料庫蒐集旅客路徑資料，比較桃園等機場東向往前述北美航點之轉運情形。
在轉運總量方面，以舊金山航線約220萬人次最多，其後依序為洛杉磯216萬人次、紐約151萬人次、溫哥華約103萬人次、多倫多約88萬人次、芝加哥85萬人次、西雅圖84萬人次、休士頓30萬人次及安大略約4.8萬人次。
其中，桃園機場以往舊金山航線轉運旅客量約76萬人次為最高，為所有航線之冠，東京羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線各為62萬人次、38萬人次最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線各為56萬人次、29萬人次最多，香港機場則以往溫哥華、多倫多航線各為33萬人次、26萬人次最高。
以亞太機場往前述北美航點轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場21.6%、香港機場17%、東京成田機場12.6%、上海浦東機場3%，顯示桃園機場於北美轉運市場具轉運優勢。
運研所表示，將透過吸引鼓勵航空公司開闢新航線，以及原有航線增飛班次、與業者間強化聯營合作等方式，擴增桃園機場連結航點及航班量，有助提升其轉運競爭優勢，增加轉運旅客量。
