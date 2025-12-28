桃園機場遇地震！老外自我安慰「不用擔心」萬人朝聖

台灣深夜發生規模7.0強震，全台明顯有感，桃園國際機場第二航廈候機室及行李轉盤區一度出現輕鋼架天花板掉落情況，有網友分享，當時在機場遇到地震，身旁的外國旅客一度嚇到驚呼，隨後卻自我安慰說「別擔心，這裡是台灣。」讓原PO忍不住笑出來，直言可能看到周遭台灣人都沒有逃跑，才因此放下心來，貼文曝光後，吸引上萬名網友討論。

一名網友昨在社群平台Threads上分享，第一次在機場遇到地震，晃動很大也很久，聽到一旁的外國人驚呼「oh！」隔2秒就安慰自己說「Don't worry, It's Taiwan...（別擔心，這裡是台灣）。」

貼文吸引萬人朝聖，不少網友笑歪，「外國人的回覆害我瞬間笑出來」、「這是很相信台灣的防震建材嗎」、「台灣的建築都有一定的耐震程度」、「當台灣人開始逃的時候通常已經來不及了」。

原PO也留言推測說，外國旅客可能是看到台灣人都沒有跑，所以就安心了。對此有網友見狀表示，看到台灣人開始四處逃竄，就會聽到外國人喊「噢雪特」了。

台灣東部海域12月27日深夜23時5分發生規模7強震，桃園國際機場第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及電車一度停駛。

