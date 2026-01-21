桃園機場驚現17名「橘色罪犯」 菲律賓詐騙機房成員全數押解返台

四海幫海森堂成員陳姓男子在菲律賓宿霧開設詐騙機房，於去年5月遭到逮補，今押解回台。翻攝畫面

桃園機場入境大廳在今（21）日下午出現罕見一幕，17名身穿醒目橘色囚衣的國人，在刑事警察局與移民署人員層層戒護下列隊通關，引來現場旅客側目。這群「橘色罪犯」正是先前在菲律賓宿霧經營詐騙機房遭查獲的台籍嫌犯，全數被押解返台，準備接受司法審判。

刑事警察局指出，專案小組追查發現，多名國人頻繁出入菲律賓宿霧且長期停留，行蹤可疑，研判受詐騙集團指使赴海外設立機房從事不法。經報請新北地檢署指揮，刑事局國際刑警科聯手駐菲律賓聯絡組，並與菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等單位合作，歷經近11個月蒐證與監控，鎖定詐騙據點。

17名嫌犯清一色穿著菲律賓移民局的橘色球服相當顯眼。翻攝畫面

專案人員於114年5月中旬赴菲執行搜索行動，成功搗破設於宿霧的詐騙機房，當場查獲陳姓主嫌等17名國人（16男1女），其中還包含6名通緝犯。調查發現，該集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」等話術，誘騙台灣民眾投資虛擬貨幣牟利，手法層出不窮。

由於本案並無菲律賓籍被害人或嫌犯，案件經菲國法院審結後，啟動遣返程序。刑事局派員組成押解團隊，協同菲律賓相關單位，於今日順利將17人押返國門。為防止逃逸與識別身分，嫌犯全程身穿橘色囚衣，在機場顯得格外醒目，也象徵「詐騙人生一夕變調」。

刑事局強調，未來將持續強化與國際執法機關合作，深化跨國情資交流與聯合查緝力道，全面打擊跨境詐騙犯罪，同時也呼籲民眾切勿心存僥倖，無論身在國內或海外，只要觸法，終究難逃法律制裁。



