桃園機場「塞機」情況將紓解！陳世凱宣布第三跑道停機坪30日全面啟用 有效提高航班準點率

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導

為因應春節返鄉與出國旅遊人潮高峰，交通部長陳世凱今（21）日前往桃園機場視察工程進度時宣布，桃園機場第三跑道臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，將新增16個航機停機位，可有效因應停機位需求，提升航班調度彈性，讓旅客返鄉出國更安心順暢；且對旅客而言，新增停機位代表航機不必長時間等待空位，可有效降低在地面作業延誤風險，提高航班準點率，轉機旅客也能有更穩定的銜接時間。

陳世凱表示，春節是國人一年中最重要的返鄉與出遊時刻，他已要求機場公司確保空側安全，如期於1月30日全面啟用16個停機位。同時，隨著臺美關稅談判完成，貨運需求大幅增加，加上春節期間客運需求，臨時過夜機坪啟用將可提升桃園機場營運調度能力；且三大國籍航空公司預計今年將引進22架新型廣體客機（華航、星宇各10架、長榮2架），並陸續開闢新航線或增加航班。

陳世凱舉例，長榮航空即將開航美國首都華盛頓DC、星宇航空預計開航歐洲、中華航空增加紐約航班等；為因應新機引進與航班增加，桃園機場已啟用第三航廈北廊廳8個營運停機位，臨時過夜機坪則新增16個停機位，可全力支持航空公司擴大服務能量，同時提供旅客更好的服務體驗。

機場公司指出，隨著國際旅運快速回溫，國籍航空擴增機隊並陸續開闢新航線，桃園機場停機位需求明顯增加。臨時過夜機坪啟用，不僅能立即補足停機空間，也能在未來第三跑道全面施工期間，降低工程對機場營運的影響。

機場公司提到，第三跑道臨時過夜機坪工程採用「滑模攤鋪機」施工，以自動化方式一次完成鋪設、振實、成型與找平等4道工序，每日可完成1,811平方公尺，人力需求大幅降低，約可節省5至8倍人力，在確保品質與安全前提下，加快公共建設完成速度。

據估算，桃機第三跑道完工後，桃園機場每小時航機起降架次，將由現行的50架次提升至80至90架次，大幅強化整體營運與服務能力，將配合第三航廈與衛星廊廳等相關建設，朝2045年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸、年起降43.5萬架次目標邁進。

