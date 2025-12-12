桃園機場「第三航廈」首波啟用！北登機廊廳12月起試營運，設計亮點搶先看

終於敲碗等到啦！桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月起試營運，第一天就有中華航空、長榮航空、星宇航空３個航班搶先體驗！全新開放的北登機廊有一整面玻璃帷幕可以近距離觀賞飛機，空間設計以溫暖的黃色、橘色為主色調，注入明亮活潑的意象。第三航廈北登機廊目前開放各家航空公司彈性使用，預計在今年底正式啟用！趕緊跟著小編來看看～

桃機第三航廈開始試營運

「桃園國際機場第三航廈」自2017年開始動工，投入超過950億元建造，目前進度已達８成，整體預計要到2027年才會正式完工，在這之前各項設施將分階段啟用。首波亮相的「北登機廊廳」於12月開始試營運，目前依航務分配少量開放各家航空公司彈性使用，飛往各地的班機都有機會在此停靠，預計今年底前正式啟用！這座新開放的北登機廊廳，出入境樓層配置與既有登機長廊不同，出發層在３樓、抵達層在４樓，北登機廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設有D11～D18共８個大型登機門，預計每年可增加580萬人次的運量。

▲第三航廈北登機廊廳12/1試營運首日，就有中華航空、長榮航空、星宇航空３個航班的乘客搶先體驗。（圖片來源：桃園國際機場股份有限公司）

▲北登機廊目前依航務分配少量開放各家航空公司彈性使用，飛往各地的班機都有機會在此停靠。（圖片來源：桃園國際機場股份有限公司）

全新「北登機廊廳」設計公開

機場公司表示，桃機第三航廈目前開放的「北登機廊廳」由英國世界頂尖RSHP建築事務所設計規劃，有許多嶄新設計，開放式候機區擁有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板，旅客動線設計也別具巧思，報到大廳以黃色為主色調，電梯主色為橘色、空橋主色為橘紅色，以色彩漸變元素強化辨識、導引旅客行進方向，首批體驗的乘客大讚：空間明亮寬敞且舒適、科技感十足、感覺非常新穎。此外，還增設雙向電走道減少旅客步行時間，沿途可欣賞牆面的公共藝術作品。

▲候機大廳以明亮鮮豔的橘色、黃色為主色調，注入新穎活潑的意象。（圖片來源：桃園國際機場股份有限公司）

▲北登機廊廳最大特色之一，就是這片大大的玻璃帷幕，能欣賞飛機移動、晨光灑落及入夜景緻。（圖片來源：桃園國際機場股份有限公司）

桃機第三航廈亮點搶先看

桃園國際機場第三航廈，以打造綠色低碳的智慧機場為目標，根據桃機公司先前公開的設計模擬圖，第三航廈建築外觀融入台灣起伏山脈和壯闊波瀾的意象，波浪形的頂棚宛如群山連綿，映襯著流動造型的天花板，南北外牆將鋪蓋大面積綠色植被，兼具吸音、減碳、隔熱功能，大廳空間也將加入大量綠植元素，綠美化環境，打造媲美新加坡樟宜機場的生態綠建築。第三航廈全面啟用後，預計每年將可容納4500萬人次的客流量，紓解現在第一、二航廈的壅塞問題，提升國門形象與服務品質。

▲第三航廈建築外觀融入台灣起伏山脈和壯闊波瀾的意象設計。（圖片來源：© CECI/RSHP/Arup/FCA，模擬圖僅供參考）

▲第三航廈大廳空間將設置大量綠植，綠美化環境。（圖片來源：© CECI/RSHP/Arup/FCA，模擬圖僅供參考）

桃園國際機場第三航廈

啟用時間：即日起階段性開放、預計2027年完工

官網：https://www.taoyuan-airport.com/

臺灣桃園國際機場

地址：桃園市大園區航站南路9號

電話：03-306-2000

時間：24小時營業

