桃園機捷 A19反恐實兵推演 跨單位聯手打造更安心通勤環境

桃園機捷反恐能力再升級 警消捷三方合力模擬最壞情境。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為確保大眾運輸系統在面臨重大突發事件時能迅速應變，桃園市警察局捷運警察隊與桃園大眾捷運公司於 26 日深夜至 27 日凌晨，在機場捷運 A19 桃園體育園區站共同實施「多重災害模擬演練」。此次演練集結轄區分局、消防局、天晟醫院與站務人員，以大型活動結束後的尖峰返流為背景，模擬旅客密集環境下的火警與持刀攻擊兩大複合式情境，全面檢視各單位的通報協調與現場處置能力。

演練首先模擬桃園棒球場賽事結束後，一名歹徒在 A19 站穿堂層縱火，濃煙迅速蔓延，引發旅客驚慌推擠，造成多人跌倒受傷。站務人員立即通報行控中心（OCC），啟動緊急應變作業，包含以廣播引導旅客疏散、列車暫不停靠 A19 站，以及自衛消防編組使用滅火器進行初步滅火，同步確認旅客動線安全，避免二次傷害。

情境隨後升級，歹徒逃離火點後於環球商場空橋出入口持刀攻擊旅客，造成現場更大騷動。捷運警察隊接獲通報後立即派員趕抵現場，並同步通知轄區分局協助周邊交通管制、封鎖危險區域等外圍支援。演練中，捷警與攜帶防護盾、警棍與防割裝備的桃捷保全組成壓制小組，在確認無無辜旅客受波及後迅速上前控制局勢，成功逮捕「持刀歹徒」，展現跨單位默契與反制能力。

在成功制伏歹徒後，演練進入災後處置階段。捷警隊於現場維持管制作為並進行蒐證作業；消防與救護人員同時接手傷患評估、包紮與轉送作業，多名「傷者」被送往天晟醫院接受後續治療。待消防單位確認火源熄滅無復燃可能，並由搶修人員完成設備檢查後，捷警逐步解除現場管制，由行控中心宣布恢復正常營運，象徵此次複合式任務順利完成。

捷警隊表示，捷運環境封閉、人潮高度集中，任何突發事件都可能在短時間內擴大。藉由深夜實兵推演，不僅能檢視各單位對縱火、推擠踩踏、隨機傷人等事件的通報速度與反應能力，也能強化警、消、捷三方長期建立的聯防機制。期盼透過持續演練，讓旅客在搭乘機場捷運時享有更安全、安心的公共運輸環境。(圖/捷警隊提供)