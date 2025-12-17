桃園機捷A10站土地開發案條件鬆綁 3大調整一次看

桃園市政府於今日正式公告「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」徵求投資人。圖：桃捷提供

桃園市政府於今(17)日正式公告「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」徵求投資人。此案曾於111年及112年兩度公告招商，但因當時市場利率、資金成本與營造環境變動，致未能成功開標。今(114)年再蒐集投資人專業建議後，並搭配財務模擬與市場需求分析重新檢討，後於10月辦理招商說明會與業界經驗交流；經綜整相關建議後，此次公告已針對市場最關注的條件進行大幅調整，期望以更具彈性與可行性的招商內容，吸引優質投資人參與。

捷運工程局長劉慶豐表示，此次公告內容是根據市場變化及投資人回饋重新調整，其中三項核心調整，捷運轉乘設施需求調整，降低建物量體限制，依A10站實際旅運量與通勤行為重新檢討轉乘需求，將轉乘汽車位由90席調整為60席，機車位則維持126席不變。不僅賦予建築量體與平面配置更大的規劃彈性，同時有效減輕投資人於地下室及坡道規劃上的負擔；地主最低分配比率調整為35.04%，根據最新市場環境與興建成本，將土地所有權人最低分配比率調整為35.04%，精確反映現行市場結構，使投資收益與成本分配更趨合理，大幅提升此案的投資可行性與業界參與意願。

此外，開發能力放寬採計至10年內之相關實績，為提高參與度，此次將潛在投資人之建築、開發或招商經驗採計年限放寬至10年內具相關實績者皆可提出申請。期望吸引更多具經驗的建築團隊與新世代開發商參與，提升競爭性與方案多元性。劉慶豐強調，三項調整皆為此次公告最大亮點，目標在於放寬規劃彈性、降低投資門檻及提升財務可行性，並與開發業界共同打造更具競爭力的土地開發案。

劉慶豐進一步說明，此案招商條件已全面優化，並於今(17)日正式公告徵求投資人，投資申請訂於115年4月30日下午17時截止收件，誠挚邀請國內外優質投資團隊踴躍參與，共同打造A10站前軌道黃金門戶，攜手推動北北桃軌道廊帶與航空城生活圈發展再升級

