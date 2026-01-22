【商家指南推廣專題】

對許多通勤族來說，機車早已是生活的一部分，使用時的可靠與安心比外表更重要。在桃園機車行推薦名單中，竣琦車業股份有限公司主打新車與二手機車買賣、維修保養、升級改裝等貼近騎士需求的服務，並提供24小時道路救援，即時協助騎士解決車輛問題。

竣琦車業創辦人原本從事美髮產業，後來因為對機車的熱愛而轉換跑道，投入機車維修技術學習與銷售領域，在因緣際會下接觸SYM體系，跟隨著中壢游老闆累積經驗，並於2025年創立桃園機車行推薦品牌「竣琦車業」，品牌名稱雖然樸實，卻象徵對技術與誠信的堅持。

創業初期雖經歷客源不足的考驗，竣琦車業仍選擇以「勇於面對問題、用技術說話」的服務態度累積信任，而非透過亂換零件或不透明報價換取短期收益。走進店內，客人在進行機車維修服務時，能自在詢問相關問題、清楚了解車況，感受像朋友般交流的氛圍，這也是許多騎士將竣琦車業列為桃園機車行推薦名單的原因。

竣琦車業專注於新車販賣、二手車買賣、機車保養維修、精品改裝與客製化升級，新車販售與二手車買賣會依客戶需求協助找到合適車款；機車保養維修包辦基礎檢查與狀況排除，以實際車況判斷作為透明報價依據；精品改裝與客製化升級，能讓愛車在安全前提下展現個人風格。針對突發狀況，店家也提供24小時道路救援，幫助騎士不再慌亂無措，品牌也獲得眾多桃園機車行推薦好口碑。

品牌秉持「門櫃笑善，市檯容心，笑喜喜保，納迎接養，遠八四萬，近路海人，客人客車」的經營理念，代表著以誠待人、用心服務，希望打造能與客人拉近距離的機車行，讓多年經驗的老騎士，或剛接觸機車的新手，都能在這裡獲得清楚的說明與合適的建議，成為不少人心中實在的桃園機車行推薦品牌。

竣琦車業踏實的經營能回應機車騎士的日常需求，未來，他們將持續以穩定技術與透明溝通，提供完整的買賣諮詢、維修保養與24小時道路救援服務，若您有購買機車、更換機車零件的需求，或在路上突發無法解決的機車狀況，不妨尋求竣琦車業股份有限公司的專業協助，現在就點選以下連結，了解更多桃園機車行推薦品牌資訊。

更多桃園機車行推薦品牌資訊請洽以下連結：

店家品牌名：竣琦車業股份有限公司

聯絡電話：0902-451-668

地址：桃園市桃園區宏昌七街66號一樓

營業時間：

週一至週五10:00~22:00

週六12:00~22:00

週日12:00~20:00

（月底週日固定休息）

FB：https://rink.cc/svgb9

IG：https://rink.cc/udy1d

LINE ID：@927lhhqc

以上資訊由竣琦車業股份有限公司提供